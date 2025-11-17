Los dos líderes de Chipre se reunirán el 20 de noviembre, según fuentes

FOTO DE ARCHIVO. El nuevo líder turcochipriota, Tufan Erhurman, celebra su victoria en las elecciones turcochipriotas en la dividida capital Nicosia, Chipre, en el estado separatista turcochipriota

nov (Reuters) -Los líderes de la isla de Chipre, dividida en dos, se reunirán el 20 de noviembre, según informaron el lunes fuentes oficiales, lo que supondrá su primer encuentro desde la elección de un nuevo dirigente turcochipriota el mes pasado.

El líder turcochipriota, Tufan Erhurman, y el grecochipriota, Nikos Christodoulides, se reunirán en la residencia del enviado de la fuerza de paz de las Naciones Unidas en la isla. El anuncio de la reunión fue emitido simultáneamente por ambas partes.

Erhurman, un moderado de centroizquierda, ganó por aplastante mayoría las elecciones presidenciales celebradas el 19 de octubre en el territorio separatista turcochipriota, diciendo que se comprometería a trabajar para reactivar las estancadas conversaciones de la ONU sobre la reunificación de Chipre.

La reunión serviría para que ambos "se conocieran", según un comunicado del Gobierno de Erhurman. Un portavoz de Christodoulides dijo que acudía al encuentro con "voluntad política constructiva y sincera".

Chipre se dividió en una invasión turca en 1974 tras un breve golpe de Estado promovido por fuerzas griegas, después de años de luchas étnicas intermitentes que provocaron la ruptura de una administración de poder compartido y el envío de una fuerza de paz de la ONU en 1964.

El conflicto es fuente de tensiones entre Grecia y Turquía, aliados de la OTAN, y complica las ambiciones de Ankara de ingresar en la UE, frustradas desde hace tiempo.

Con información de Reuters