FOTO DE ARCHIVO. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, antes de una mesa redonda en la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica

El presidente del ​Gobierno español, Pedro Sánchez, inicia este lunes su cuarta visita a China en otros tantos años, lo que pone de manifiesto su determinación de seguir un rumbo independiente que ha irritado al ‌presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

España ha ‌sido uno de los defensores más acérrimos de Europa de la expansión del comercio y de tratar a China como un aliado estratégico, en lugar del rival económico y geopolítico que Trump ve en ella.

Esta nueva visita pone de relieve la determinación de Sánchez de no alinearse con Trump —quien ha criticado duramente a España por denegar derechos de aterrizaje a las fuerzas estadounidenses en la guerra con Irán y por su gasto en defensa relativamente bajo— y ha amenazado con castigar a los aliados militares de la OTAN ​que no cooperen.

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El enfoque de Sánchez ⁠es popular entre los votantes, pero ha inquietado a las empresas y a los políticos de ‌la oposición, que temen que la fricción con el Gobierno estadounidense pueda salirle cara ⁠a España.

EL ENFOQUE GEOPOLÍTICO LEVANTA SOSPECHAS EN ESPAÑA

Una fuente del ⁠Gobierno no autorizada a hablar con los medios de comunicación dijo que la reunión del martes con el presidente Xi Jinping se centraría en la geopolítica, y que España ve a China como una fuerza estabilizadora.

Sin ⁠embargo, Ramón Gascón Alonso, coordinador para Asia-Pacífico del Club de Exportadores e Inversores Españoles, dijo que ​este enfoque podría perjudicar aún más al comercio, ya de por sí ‌lastrado por los aranceles de Trump sobre las importaciones ‌procedentes de la Unión Europea, y "empeorar considerablemente nuestra ya precaria situación".

"Estados Unidos es el principal inversor ⁠extranjero en España", señaló. "Tenemos un volumen significativo de comercio con Estados Unidos en sectores que son fundamentales para nuestra economía, absolutamente vitales".

Sánchez destaca entre los aliados europeos por ser un crítico abierto de las campañas militares de Estados Unidos e Israel.

Una fuente de alto rango de la oposición desaconsejó cualquier crítica adicional mientras ​Sánchez se encuentre ‌en China, acusando a Sánchez de enfrentarse a Trump por motivos internos y de poner en riesgo la unidad de la OTAN y la presencia militar estadounidense en España.

El embajador chino en España, Yao Jing, dijo que las buenas relaciones habían animado a las empresas chinas a invertir.

"España es más razonable en su trato con China", dijo. "Tiene su propio criterio, sus ⁠propios intereses, quiere acceder a los mercados chinos. Así que hacemos negocios".

AUMENTA LA INVERSIÓN CHINA EN ESPAÑA

Las empresas chinas invirtieron 643 millones de euros en España en 2025, frente a los 149 millones del año anterior, según datos del Ministerio de Economía, lo que eleva el total a 9.700 millones de euros entre 2010 y 2025, principalmente en la industria extractiva y el sector energético.

En esta ocasión, Xi agasajará a Sánchez y a su esposa Begoña con un banquete formal, al tiempo que se reunirá con el primer ministro chino, Li Qiang, y con el ‌máximo legislador, Zhao Leji, durante la visita de tres días.

El primer día, Sánchez visitará la sede del gigante tecnológico Xiaomi y presidirá un foro para empresas españolas y chinas de los sectores de la energía, las infraestructuras, las biociencias y la tecnología. También se reunirá con especialistas en relaciones internacionales, además de pronunciar un discurso nL6N40W09I en la Universidad Tsinghua de Pekín.

Madrid espera que la visita ayude a reducir un déficit comercial que se ‌ha más que duplicado en cuatro años hasta alcanzar casi 50.000 millones de dólares en 2025, con el objetivo de impulsar las exportaciones agrícolas y manufactureras para compensar los elevados volúmenes de importaciones chinas.

No obstante, Sánchez no lleva consigo ‌una delegación empresarial en ⁠esta ocasión y no hay previstos acuerdos importantes.

Las autoridades esperan firmar un acuerdo de regionalización para las exportaciones españolas de aves de corral afectadas por los brotes de gripe ​aviar. Se considera que un acuerdo similar para el sector porcino evitó un duro golpe a una de las exportaciones más lucrativas de España durante un reciente brote de peste porcina africana.

Con información de Reuters