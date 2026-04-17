China dice que sus actividades militares en torno a Taiwán son "justificadas y razonables"

FOTO DE ARCHIVO: Una pantalla gigante muestra un reportaje sobre las maniobras militares chinas "Misión Justicia 2025" en los alrededores de Taiwán, en Pekín, China

Las ​actividades militares habituales de China en torno a Taiwán son "totalmente justificadas y razonables", y cualquier tensión es culpa del ‌Gobierno de Taipéi, según dijo ‌el viernes el Ministerio de Defensa chino en unas declaraciones poco habituales.

China, que considera a Taiwán, gobernado democráticamente, como su propio territorio, envía sus buques de guerra y aviones de combate a las aguas y los cielos que rodean la isla casi a diario, lo que ha suscitado la condena del Gobierno taiwanés.

Por lo ​general, China no ⁠suele hacer comentarios habituales sobre sus actividades diarias cerca de ‌Taiwán.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Zhang ⁠Xiaogang, dijo a los periodistas que Taiwán ⁠era una "parte inalienable del territorio chino".

"El Ejército Popular de Liberación organiza actividades de entrenamiento y maniobras en las aguas y el espacio ⁠aéreo que rodean la isla de Taiwán para salvaguardar ​la soberanía nacional y la integridad territorial, lo ‌cual es totalmente justificado, razonable ‌y algo natural", afirmó.

Fue el Partido Democrático Progresista, en el ⁠poder en Taiwán, el que "distorsiona" las actividades chinas, "fomentando el miedo a la guerra, intimidando a la población de la isla y avivando la confrontación y el antagonismo a través del estrecho ​de Taiwán", añadió.

China ‌se niega a dialogar con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, alegando que es un "separatista". Afirma que solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro.

En una intervención realizada el viernes en una base militar del ⁠sur de Taiwán, Lai afirmó que, aunque todos anhelaban la paz, solo a través de la fuerza se puede alcanzar la verdadera paz, y reiteró su llamamiento al Parlamento, dominado por la oposición, para que apruebe su presupuesto especial de defensa de 40.000 millones de dólares, actualmente estancado.

"Solo a través de una preparación continua podemos disuadir las ‌amenazas: estando preparados para luchar con el fin de evitar la lucha, y siendo capaces de luchar para detener la guerra", afirmó Lai.

Estados Unidos, principal proveedor de armas de Taiwán, ha respaldado la iniciativa de Lai en materia de gasto en defensa.

China ha pedido repetidamente ‌a Washington que deje de vender armas a Taiwán.

Zhang afirmó que Lai estaba utilizando el dinero del pueblo taiwanés para "prometer lealtad a EEUU y ‌ganarse su favor".

"Lo ⁠que realmente les importa es si pueden ganar más dinero, y no tienen ningún reparo en lucrarse ​con la guerra", añadió, refiriéndose a Estados Unidos.

Con información de Reuters