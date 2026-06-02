China y Brasil se comprometen a hacer frente conjuntamente a los retos externos

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, y el ministro de Asuntos Exteriores brasileño, Mauro Vieira, caminan el día de la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS en Río de Janeiro, Brasil

PEKÍN, 2 jun - China ​y Brasil deberían "hacer frente conjuntamente a los retos externos", dijo el lunes el ministro de Asuntos Exteriores de ‌China a su par brasileño ‌en Pekín, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de China.

Ambos países acordaron profundizar la cooperación, salvaguardar la paz y la estabilidad mundiales, y defender los derechos e intereses de los países en desarrollo.

• El ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, mantuvo lo que China denominó un "diálogo estratégico" con su ​par brasileño, Mauro ⁠Vieira.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

• Como miembros clave del grupo BRICS de países en ‌desarrollo, Pekín y Brasilia están impulsando un orden ⁠mundial multipolar, con el objetivo de ⁠diluir el dominio de Estados Unidos en las instituciones financieras y políticas globales.

• La reunión se produjo después de que el ⁠presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, condenara la ​decisión de Estados Unidos de designar a dos ‌bandas de narcotraficantes brasileñas como ‌organizaciones terroristas, calificando la medida de injerencia indebida en los ⁠asuntos internos de su país. El anuncio de Estados Unidos se produjo tras las presiones ejercidas en Washington por los hijos del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

• En una ​reunión con ‌Trump la semana pasada en Washington, el senador brasileño Flavio Bolsonaro, que se está preparando para presentarse a las elecciones presidenciales con el beneplácito de su padre, dijo que había pedido a EEUU que calificara a ⁠las bandas como terroristas.

• Wang afirmó que China "apoya a Brasil en la defensa de su soberanía nacional, el mantenimiento de su independencia y autonomía y el logro de un mayor desarrollo". El comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores no abordó directamente la designación de Estados Unidos.

• Wang y Vieira también "mantuvieron un diálogo estratégico exhaustivo y ‌en profundidad sobre asuntos internacionales y regionales de interés común, alcanzando un amplio consenso", según el comunicado. Abogaron por aportar más certidumbre en lo que calificaron de un mundo turbulento.

• Aunque Brasil se ha enfrentado a una presión creciente por parte de Washington ‌para que limite sus vínculos con Pekín, ambos países han colaborado activamente en cuestiones de seguridad global, incluyendo los esfuerzos diplomáticos sobre el ‌conflicto en ⁠Ucrania.

• China es el mayor socio comercial de Brasil, y Brasil es un importante exportador de soja, ​carne de vacuno y mineral de hierro a China.

Con información de Reuters