China enviará a un astronauta a misión espacial de un año con vista puesta en alunizaje en 2030

Conferencia de prensa previa a la misión espacial Shenzhou-23 a la estación espacial china de Tiangong, en el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan

China enviará ​el domingo a un astronauta a su estación espacial para una estancia de un año, una duración récord para el país, lo que permitirá estudiar la fisiología humana en el espacio durante estancias prolongadas, mientras Pekín trabaja para ‌hacer realidad su ambición de lograr un alunizaje tripulado ‌para 2030.

Está previsto que la nave Shenzhou-23 despegue a las 1508 GMT utilizando el cohete portador Long March-2F Y23 desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, con tres astronautas chinos a bordo.

La especialista de carga útil Li Jiaying, antigua inspectora de policía de Hong Kong, será la primera astronauta de la ciudad en participar en una misión espacial china. Los demás miembros de la tripulación son el comandante Zhu Yangzhu y el piloto Zhang Yuanzhi, ambos pertenecientes a la división de astronautas del Ejército Popular de Liberación.

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CHINA Y EEUU PONEN SU MIRADA EN LA LUNA

Uno de los tres permanecerá en la estación ​espacial Tiangong durante un año, una ⁠de las misiones espaciales más largas de la historia, aunque por debajo del récord de 14 meses y medio establecido ‌por un cosmonauta ruso en 1995. Ese astronauta se decidirá más adelante, dependiendo del progreso de la misión, ⁠informó el sábado la Agencia Espacial Tripulada de China.

China ha enviado astronautas ⁠a su estación espacial casi una docena de veces, pero este lanzamiento se produce en medio de una carrera acelerada hacia la Luna con Estados Unidos, que ha advertido sobre lo que alega que son los planes de Pekín para colonizar y explotar ⁠el territorio y los recursos lunares.

Pekín ha rechazado enérgicamente estas acusaciones.

La NASA pretende lograr un alunizaje tripulado en 2028, ​dos años antes que China. Estados Unidos aspira a establecer una presencia lunar a largo plazo ‌como paso previo a la eventual exploración humana de Marte.

En ‌abril, cuatro astronautas de la NASA realizaron un viaje histórico alrededor de la Luna como parte de la misión ⁠Artemis II, volando más lejos de la Tierra que nadie antes en la primera misión lunar tripulada del mundo en medio siglo.

El viernes, SpaceX, de Elon Musk, realizó un vuelo de prueba sin tripulación, en gran medida exitoso, de su cohete Starship de última generación, diseñado para permitir lanzamientos más frecuentes de satélites Starlink y enviar futuras misiones de la NASA a la Luna.

China, a menos ​de cuatro años de ‌su fecha límite de 2030, se enfrenta al difícil reto de desarrollar hardware y software totalmente nuevos específicos para su misión lunar, demostrando que está preparada para la misión. Esto garantizará que sus astronautas, acostumbrados a la relativa seguridad de la estación Tiangong en órbita terrestre baja, puedan realizar con seguridad la transición, más arriesgada, a la superficie lunar.

Las misiones Shenzhou de China llevan desde 2021 enviando tríos de astronautas a la estación para estancias ⁠de seis meses. La agencia espacial china está entrenando a dos astronautas paquistaníes, uno de los cuales podría unirse a una misión prevista a Tiangong este año por un periodo de corta duración.

OBJETIVO DE UNA BASE LUNAR PERMANENTE PARA 2035

La misión anterior, Shenzhou-22, se lanzó antes de lo previsto en noviembre para traer de vuelta a la Tierra a tres astronautas chinos después de que su nave Shenzhou-20 resultó dañada por desechos espaciales en órbita.

China solo ha enviado robots a la Luna, pero sus sucesivas misiones Shenzhou ponen de relieve la rápida mejora de las capacidades espaciales del país. En junio de 2024, China se convirtió en el primer país en recuperar muestras lunares de la ‌cara oculta de la Luna utilizando robots.

Un aterrizaje tripulado con éxito antes de 2030 impulsaría los planes de China de establecer una base permanente en la Luna para 2035 junto con Rusia.

El científico jefe del programa lunar chino, Wu Weiren, ha dicho que el calendario público de Pekín es intencionadamente conservador.

Durante el último año, Pekín ha estado llevando a cabo pruebas de seguridad del hardware desarrollado para la misión de 2030, incluidos los cohetes de gran capacidad Long March-10, la nave espacial Mengzhou y el módulo de aterrizaje lunar Lanyue.

El vuelo ‌de la Shenzhou-23 llevará a cabo el primer procedimiento autónomo de encuentro rápido y acoplamiento con el módulo central de Tiangong, como preparación para la misión de 2030, que depende de un encuentro automatizado en órbita lunar entre la cápsula Mengzhou y el módulo de aterrizaje Lanyue.

Los científicos ‌también estudiarán los efectos fisiológicos ⁠de la exposición a la radiación, la pérdida de densidad ósea y el estrés psicológico en el espacio durante la prolongada duración de la misión Shenzhou-23.

Pekín está llevando a cabo el primer experimento mundial con ​un "embrión artificial" humano en el espacio, tras haber enviado este mes muestras de células madre humanas a la tripulación del Shenzhou-22 en el Tiangong, informaron medios estatales. El experimento tiene como objetivo estudiar la residencia a largo plazo, la supervivencia y la reproducción de los seres humanos en el espacio.

Con información de Reuters