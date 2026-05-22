China añade sustancias químicas a lista de precursores de estupefacientes tras visita de Trump

FOTO DE ARCHIVO: Las banderas nacionales de Estados Unidos y China ondean junto a la Puerta de Tiananmen, durante la visita del presidente estadounidense Donald Trump a China, en Pekín

​China añadió el viernes tres sustancias químicas a su lista de precursores ‌controlados, restringiendo su ‌exportación a Canadá, México y Estados Unidos, una semana después de que los líderes de Estados Unidos y China celebraran una cumbre en Pekín.

La Comisión Nacional de Control de Narcóticos también emitió un ​aviso en el ⁠que alertaba sobre ocho sustancias químicas ‌que podrían utilizarse para fabricar drogas ⁠sintéticas.

Ordenó a quienes se ⁠dedican a actividades comerciales y de exportación relacionadas que "cumplan estrictamente con las leyes y ⁠normativas nacionales y extranjeras".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Estas medidas reflejan ​las restricciones antinarcóticos adoptadas por ‌Pekín en noviembre, días ‌después de una reunión entre el presidente ⁠de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

En esas conversaciones, Estados Unidos ​acordó ‌reducir los aranceles a China a cambio, en parte, de que Pekín tomara medidas enérgicas contra el comercio ilícito de fentanilo.

Washington había acusado repetidamente ⁠a Pekín de no frenar el flujo de precursores químicos del fentanilo, y Trump impuso aranceles relacionados con el fentanilo a Pekín a principios de 2025, que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló en febrero.

China ‌había desestimado las acusaciones de Washington sobre el mortal opioide, afirmando que se trataba de un problema estadounidense cuya responsabilidad recaía en Washington.

Las autoridades antinarcóticos chinas y estadounidenses detuvieron ‌este mes a cinco sospechosos e incautaron de un lote de drogas en una investigación ‌conjunta sobre ⁠un caso de contrabando y tráfico de drogas, informaron los medios ​estatales.

Con información de Reuters