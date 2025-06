Frente al ajuste de fondos de Nación, Quintela participará de la reunión de gobernadores con el CFI

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se reunirá hoy junto a otros gobernadores de distintos espacios políticos bajo el encuentro "Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal" en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Esto se da en el marco de la preocupación existente frente a la caída de la recaudación provincial y en las transferencias de fondos de Nación.

Pese al malestar que habita entre la mayoría de los mandatarios provinciales, no solo analizarán la situación económica del país, sino el estado crítico que atraviesa la obra pública, y la repercusión directa en el turismo y la producción local. Pese a que los más allegados al Gobierno aclararon que "no es una cumbre anti Milei", no descartan la posibilidad de una foto única como gesto de unidad ante las situación de ajuste.

El encuentro se realizará a partir de las 11 de la mañana en Azopardo 750, donde el CFI funciona de manera provisoria mientras se realizan obras en sus instalaciones de Retiro. En la reunión están invitados los 23 mandatarios de las provincias junto con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Los números del ajuste

Un relevamiento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) indicó que en mayo de 2025, Nación envió un monto de dinero a las provincias que, traducido por inflación al valor real, se traduciría en una baja real del 23,3% en comparación con el mismo mes del año anterior. Por su parte, los gobernadores aseguraron que la reactivación no se está dando al ritmo esperado en sus distritos, por lo que llegan al CFI con el deseo de poder buscar soluciones urgente en dicha cumbre.

Lo que le pasa a La Rioja

Con una caída del 4,2% en las transferencias automáticas de recursos y una deuda millonaria acumulada por parte de Nación, la provincia denuncia una política que amenaza no solo sus finanzas, sino también el equilibrio federal del país, según indicaron desde medios locales.

Lejos de tratarse de aportes extraordinarios o discrecionales, los fondos que Nación adeuda forman parte de un régimen especial reconocido históricamente a La Rioja por su condición federal. No son ayudas ni favores políticos, sino recursos que le corresponden legalmente y que hoy están siendo retenidos en el marco de un ajuste que castiga especialmente a las provincias que se atreven a expresar su disconformidad.

La Fiscalía de Estado de La Rioja anunció que presentará un Pronto Despacho ante la Corte Suprema de Justicia para exigir que se resuelva de manera urgente la causa que la provincia inició contra el Estado Nacional, reclamando una deuda de $103 mil millones correspondientes a fondos establecidos por ley y no transferidos desde 2023.

En diálogo con Radio Independiente 99.1, el fiscal de Estado Emilio Rodríguez explicó que la deuda tiene su origen en el artículo 83 de la Ley de Presupuesto 2023, donde se asignaban $47 mil millones a la provincia, a pagarse en 12 cuotas. “Ese artículo de la Ley de Presupuesto no se ha cumplido para nada. La Nación no le ha enviado un solo peso a la provincia en todo el 2024 ni en lo que va del 2025”, subrayó.