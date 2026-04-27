Casa Blanca dice incidente durante cena de prensa fue tercer intento grave de asesinato contra Trump

El presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump abandonaron apresuradamente la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, ‌Karoline Leavitt, calificó ‌el lunes como un tercer intento de asesinato de gran envergadura contra el presidente Donald Trump el episodio del sábado en la cena de ​la Asociación ⁠de Corresponsales de la Casa ‌Blanca.

En su primera ⁠rueda de prensa desde ⁠el incidente del sábado, Leavitt confirmó que la jefa de gabinete ⁠de la Casa Blanca, ​Susie Wiles, convocará una ‌reunión con funcionarios ‌del Departamento de Seguridad Nacional, ⁠el Servicio Secreto de Estados Unidos y el equipo de operaciones de la ​Casa Blanca ‌para "garantizar la seguridad del presidente".

Un sospechoso armado fue detenido por guardias del Servicio Secreto antes de que ⁠pudiera entrar en el abarrotado salón de baile del hotel donde Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y muchos otros funcionarios estadounidenses de ‌alto rango se habían reunido para la cena anual.

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Leavitt culpó a la dura retórica política de fomentar un ambiente en el ‌que alguien pudiera querer atacar al presidente.

"No deberíamos vivir en un ‌país en ⁠el que impera un miedo constante a ​la violencia política", afirmó.

Con información de Reuters