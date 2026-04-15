Canadá, Reino Unido, Australia y Japón piden "el cese inmediato de las hostilidades en Líbano"

FOTO DE ARCHIVO: Soldados israelíes caminan entre edificios destruidos en el sur de Líbano, cerca de la frontera entre Israel y Líbano, visto desde el lado israelí de la frontera en el norte de Israel

​Canadá, Reino Unido, Australia, Japón y otros seis países condenaron el martes la muerte de miembros de las fuerzas de paz de la ‌ONU en Líbano, al tiempo que ‌hicieron un llamamiento para "el cese inmediato de las hostilidades" en el país, donde los ataques israelíes han causado la muerte de más de 2.000 personas desde marzo.

"Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Indonesia, Japón, Jordania, Sierra Leona, Suiza y Reino Unido siguen profundamente preocupados por el empeoramiento de la situación humanitaria y la crisis de desplazamiento en Líbano", afirmaron estos países en una declaración conjunta sin mencionar ​directamente a Israel, aliado ⁠de EEUU, ni a los milicianos de Hezbolá respaldados por Irán.

La declaración se ‌publica tras la muerte de tres cascos azules indonesios el mes pasado. ⁠La ONU ha afirmado que las conclusiones ⁠preliminares de su investigación revelan que uno de ellos murió por el impacto de un proyectil de un tanque israelí y los otros dos por un artefacto ⁠explosivo improvisado, muy probablemente colocado por Hezbolá.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Israel intensificó los ataques aéreos ​sobre Líbano después de que Hezbolá lanzara misiles contra Israel ‌el 2 de marzo, tres días ‌después del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra ⁠Irán.

Desde entonces, Israel ha ampliado su invasión terrestre hacia el sur de Líbano, obligando a cientos de miles de libaneses a huir de sus pueblos. La ofensiva israelí ha causado la muerte de más de 2.000 personas y ha ​obligado a 1,2 ‌millones a abandonar sus hogares, según las autoridades libanesas.

Los misiles de Hezbolá han apuntado principalmente a localidades cercanas a la frontera norte de Israel, pero también han tenido como objetivo grandes ciudades. Dos israelíes y 13 soldados han muerto desde el 2 de marzo, según ⁠Israel.

"Condenamos en los términos más enérgicos las acciones que han causado la muerte de miembros de las fuerzas de paz de la ONU y han aumentado significativamente los riesgos a los que se enfrenta el personal humanitario en el sur de Líbano", afirmaron los 10 países en la declaración conjunta, que solo mencionaba a Israel en el contexto del alto el fuego en la guerra de Estados Unidos e Israel ‌contra Irán.

"Acogemos con satisfacción el alto el fuego acordado entre Estados Unidos, Israel e Irán. Hacemos un llamamiento para que se ponga fin urgentemente a las hostilidades en Líbano".

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero. Irán respondió con ataques contra Israel y los países del golfo Pérsico donde hay bases estadounidenses. ‌Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán han causado miles de muertos y millones de desplazados. Aún queda una semana para que finalice la frágil tregua de ‌dos semanas entre ⁠Estados Unidos e Irán.

Irán afirma que la guerra de Israel en Líbano debe incluirse en cualquier acuerdo para poner fin al ​conflicto. Israel ha descartado negociar un alto el fuego en Líbano y ha exigido que Beirut desarme a Hezbolá.

Con información de Reuters