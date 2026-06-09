Buscan sobrevivientes en Filipinas tras un terremoto que deja 37 muertos y cientos de heridos

Agentes de policía montan guardia para asegurar un supermercado derrumbado un día después del terremoto de magnitud 7,8, en Calumpang, General Santos, al sur de Filipinas

Los equipos de rescate registraron el martes los escombros de un edificio derrumbado en la ciudad de General Santos, al sur de Filipinas, la más afectada ‌por un potente terremoto que ha ‌causado la muerte de al menos 37 personas y ha dejado cientos de heridos, para localizar a dos personas que se cree que siguen atrapadas.

El jefe regional de bomberos, Edgar Tanawan, que dirige la operación, dijo a Reuters que se había rescatado con vida a dos personas del edificio comercial, que albergaba una tienda de comestibles y otros negocios, pero que se había hallado a una tercera persona fallecida. Añadió que, hasta el momento, los escáneres no han detectado señales de ​vida de las dos personas ⁠restantes.

"Como madre, me cuesta aceptar que mi hijo siga atrapado allí", dijo Dioslinda Deluvio, angustiada ‌mientras esperaba fuera del edificio noticias de su hijo. "No sé… es muy difícil ⁠de aceptar".

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"Mi única petición es que lo rescaten hoy ⁠para que podamos estar tranquilos", dijo la madre de 65 años.

El terremoto de magnitud 7,8, que desencadenó alertas de tsunami en varios países, sacudió a primera hora del lunes a unos 20 kilómetros de la ⁠costa de la provincia de Sarangani, y se sintió con fuerza en todo Mindanao y ​hasta en la ciudad de Manado, a 420 kilómetros de distancia, en ‌la isla indonesia de Sulawesi.

Las autoridades expresaron su ‌esperanza de que el número de víctimas mortales no aumentara a medida que continuaban las ⁠operaciones de búsqueda y rescate, con más de 400 heridos y cuatro personas aún desaparecidas.

Las escenas de devastación eran visibles en algunas zonas de General Santos, donde viven más de 700.000 personas y que se encuentra ahora en estado de calamidad, con varios edificios derrumbados y escombros esparcidos por ​las calles bajo ‌una maraña de cables eléctricos y postes caídos.

Las autoridades filipinas encargadas de la gestión de catástrofes inspeccionaron los edificios dañados para evaluar los daños y trabajaron para restablecer el suministro de electricidad y agua a los miles de residentes afectados por la catástrofe. El terremoto se produjo ocho meses después de que el país sufriera el ⁠sismo más mortífero de los últimos 12 años, cuando un terremoto de magnitud 6,9 y poca profundidad sacudió la isla central de Cebú, causando la muerte de 79 personas.

DAÑOS EN COLEGIOS Y HOSPITALES

Filipinas sufre cientos de terremotos cada año y se encuentra en zonas tectónicamente complejas del "Anillo de Fuego" del Pacífico, un cinturón sísmicamente activo que se extiende desde Sudamérica hasta el Lejano Oriente ruso.

Las escuelas, que acababan de reabrir el lunes tras un largo parón, estaban cerradas mientras las autoridades comprobaban el estado de los edificios ‌escolares, miles de los cuales sufrieron daños de leves a graves, según Rafaelito Alejandro, jefe de la oficina de defensa civil, a la emisora de radio DZBB.

Un video compartido por una escuela del momento en que se produjo el terremoto mostraba a un gran grupo de niños sentados en el suelo balanceándose violentamente de un lado a otro, algunos abrazando a los profesores, antes de huir en masa ‌cuando un refugio improvisado se derrumbó detrás de ellos.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) registró 23 réplicas fuertes, la más intensa de magnitud 6,7, lo que obligó a algunos residentes a pasar la noche ‌en centros de evacuación y ⁠tiendas de campaña.

En General Santos y Sarangani, los pacientes eran atendidos en tiendas de campaña improvisadas mientras las autoridades trabajaban para garantizar la seguridad de los ​hospitales, según el secretario de Salud, Teodoro Herbosa, a DZBB, que añadió que el restablecimiento del suministro eléctrico era fundamental, ya que los cortes limitaban el acceso a los tratamientos delicados y avanzados que necesitaban los pacientes.

(Información adicional de Karen Lema, Mikhail Flores y Noel Celis; edición de Kate Mayberry)