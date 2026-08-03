Un miembro del equipo de rescate lleva a un niño a tierra después de que el ferry Mutiara Sentosa 2 se incendiara frente a la isla indonesia de Madura, en el puerto de Tanjung Perak, en Surabaya, provincia de Java Oriental, Indonesia

Los equipos de rescate indonesios continúan este lunes la búsqueda de las ‌28 personas que ‌siguen desaparecidas tras el incendio de un transbordador frente a la costa de la isla indonesia de Madura, según informó un responsable.

El transbordador KM Mutiara Sentosa, que transportaba a 271 pasajeros, se dirigía desde ​Surabaya —la segunda ciudad ⁠más grande de Indonesia, situada en ‌la provincia de Java Oriental— a ⁠la ciudad de Makassar, ⁠en Sulawesi del Sur, cuando se incendió el domingo, según informaron las autoridades.

La isla de ⁠Madura se encuentra frente a la ​costa noreste de Java.

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Arman Asmara ‌Syarifuddin, director de asuntos ‌marítimos y aéreos de la policía de ⁠Java Oriental, dijo a Reuters que, de las 271 personas que iban a bordo, 28 siguen desaparecidas, se han confirmado ​cinco fallecidos ‌y se ha rescatado a 238.

"La policía, junto con el servicio de rescate y la Armada, ha desplegado siete embarcaciones y un helicóptero para ⁠localizar a los desaparecidos", dijo Arman.

Entre las siete embarcaciones desplegadas se incluyen una corbeta de la Armada, lanchas rápidas y una lancha patrullera con capacidad para transportar a unos 100 pasajeros, añadió.

Los equipos de rescate están centrando la ‌búsqueda en una zona que se extiende unos 16 kilómetros al este y otros tantos al oeste del lugar del siniestro.

La operación de búsqueda durará siete días, pero podría ‌prolongarse otros 14, señaló Arman.

La causa del incidente sigue sin estar clara, añadió.

Todas las víctimas rescatadas ‌fueron trasladadas ⁠al puerto de Gapura Surya Nusantara, en Surabaya, el lunes por ​la mañana.

Con información de Reuters