Buque metanero qatarí dañado en ataque espera rescate; aumenta el riesgo en el estrecho de Ormuz

Ilustración fotográfica de una maqueta de un buque metanero.

Por Jonathan Saul, Marwa Rashad y Andrew ​Mills

LONDRES/DOHA, 8 jul (Reuters) - Según datos del sector marítimo, un buque metanero qatarí seguía varado frente a las costas de Omán el miércoles a la espera de su rescate, un día después de ser alcanzado por un proyectil, mientras ‌que el ejército estadounidense dijo que otros dos ‌buques cisterna habían sido blanco de ataques por parte de Irán en los últimos días.

Los ataques llevaron a Washington a revocar una licencia que permitía a Irán vender petróleo y a las fuerzas estadounidenses a lanzar ataques contra objetivos iraníes durante la noche.

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El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que el acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Irán había "terminado", unas declaraciones que provocaron un alza del 5% en los precios mundiales del petróleo.

El director de la agencia de transporte marítimo de la ONU condenó los ataques de las últimas 48 horas e instó a las partes a permitir la evacuación de los buques ​varados.

Al menos cuatro petroleros y gaseros ⁠han dado media vuelta cuando intentaban atravesar el estrecho, según mostraron el miércoles datos de seguimiento de buques. Los ‌buques metaneros se encuentran entre los de mayor riesgo de la región debido al elevado valor de ⁠las embarcaciones y de sus cargamentos.

RIESGO DE EXPLOSIÓN

El buque metanero qatarí Al ⁠Rekayyat, cargado con gas natural licuado (GNL), recibió un impacto en su costado de babor durante la noche del martes, según una fuente, mientras que otra fuente indicó que corre el riesgo de explotar debido a un incendio en la sala de máquinas.

Se ⁠sigue trabajando para extinguir el incendio, según comentó a Reuters una fuente del sector conocedora del asunto. Toda la ​tripulación ha sido evacuada de forma segura.

El GNL almacenado en los tanques del buque ‌permanece intacto y no se ha producido ninguna rotura, según ‌la fuente del sector.

Otra fuente del sector estimó que, siempre que el buque no sufra ningún otro ataque, es ⁠probable que se mantenga en su estado actual y no explote. "Una perforación en un tanque principal sería catastrófica", añadió la segunda fuente.

Dos embarcaciones —un remolcador y un buque de servicio independiente— se encuentran actualmente cerca del buque cisterna, que está situado cerca de la entrada del estrecho de Ormuz y próximo a la costa de Omán, según muestran los datos de seguimiento de buques de ​LSEG y MarineTraffic.

Nakilat, también ‌conocida como Qatar Gas Transport Company Ltd, propietaria del Al Rekayyat, no respondió a una solicitud de comentarios, al igual que QatarEnergy.

El Ministerio de Relaciones Exteriores qatarí dijo el martes que Irán asume toda la responsabilidad legal por el ataque y convocó al embajador adjunto iraní para protestar por la acción.

Es la primera vez que un buque de GNL procedente de Qatar —mediador en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán— ha sido atacado ⁠desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero.

NIVEL DE AMENAZA "GRAVE"

El Centro Conjunto de Información Marítima, dirigido por la Marina estadounidense, elevó el martes el nivel de amenaza para el tránsito por el estrecho de "sustancial" a "grave" tras los ataques contra el Al Rekayyat y los otros dos buques cisterna.

Uno de los otros dos buques atacados fue el superpetrolero Wedyan, con bandera saudí.

Su operador, la empresa saudí Bahri, dijo el miércoles que el buque se vio "implicado en un incidente" mientras navegaba por el estrecho el 7 de julio y añadió que se encuentra en "condiciones de navegabilidad", con la carga asegurada y sin que hubiera heridos entre la tripulación.

El otro barco ‌atacado fue el superpetrolero Cyprus Prosperity, con pabellón de Liberia.

La Organización Marítima Internacional (OMI) de la ONU afirmó que se debería evitar navegar por el estrecho de Ormuz "mientras no se pueda garantizar la seguridad y la protección de las tripulaciones".

"Ningún marino debería tener que arriesgar su vida simplemente por hacer su trabajo", declaró el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, en un comunicado.

Una iniciativa de la OMI para rescatar a cientos de buques varados y a miles de marinos se suspendió a fines de junio debido a un ‌ataque previo de Irán contra un buque.

Alrededor de 14 buques metaneros estaban fondeados el miércoles frente a la costa de la terminal de Ras Laffan, en Qatar, y un buque, el Umm Al Amad, se encontraba en la terminal realizando operaciones de carga, según un análisis ‌de Kpler.

Solo cuatro buques cisterna atravesaron ⁠el estrecho en la madrugada del miércoles, frente a una media de 34 la semana pasada y 22 el martes, según mostró otro análisis de Kpler. Estos tránsitos siguen por debajo del tráfico diario ​medio de 125-140 registrado antes de que comenzara el conflicto con Irán el 28 de febrero.

"Los ataques a tres buques cisterna demuestran, lamentablemente, lo que hemos señalado en numerosas ocasiones: no es seguro ni libre atravesar el estrecho de Ormuz mientras no exista un acuerdo de paz permanente", afirmó Peter Sand, analista jefe de la plataforma de precios de flete Xeneta.

(Editado en español por Carlos Serrano)