La policía brasileña detiene a exdirector del banco BRB, dicen fuentes

FOTO DE ARCHIVO: Paulo Henrique Costa asiste a la Web Summit, una conferencia de tecnología, en Río de Janeiro

Por Lisandra Paraguassu, Ricardo ​Brito y Rodrigo Viga Gaier

BRASILIA, 16 abr (Reuters) - La Policía Federal de Brasil detuvo el jueves a Paulo Henrique ‌Costa, exdirector del banco ‌BRB, en el marco de una investigación relacionada con el banco Master, informaron a Reuters dos fuentes cercanas a la investigación.

En un comunicado en el que no se mencionaban los nombres de los sospechosos, la policía federal dijo que había llevado a cabo una nueva fase de la Operación ​Cumplimiento Cero para ⁠investigar una trama de blanqueo de capitales relacionada con ‌el pago de ventajas indebidas presuntamente destinadas a ⁠funcionarios públicos.

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El comunicado indicaba que se ⁠están investigando delitos de corrupción, blanqueo de capitales, delitos financieros y delincuencia organizada, pero no especificaba los cargos que se ⁠imputan a los detenidos.

Costa y su defensa no respondieron ​de inmediato a una solicitud de comentarios ‌de Reuters. Anteriormente, él había ‌negado cualquier irregularidad.

La detención supone la última escalada en ⁠una investigación sobre la presunta corrupción vinculada al ya desaparecido Banco Master, cuya quiebra el año pasado sacudió al sector financiero brasileño y atrajo la atención sobre sus vínculos ​con la ‌entidad crediticia estatal BRB.

El BRB, controlado por el Gobierno del Distrito Federal, tenía previsto adquirir el Banco Master el año pasado, pero el Banco Central bloqueó la operación en septiembre.

Los investigadores creen que Costa, que ⁠fue destituido de su cargo en el BRB en noviembre durante la primera fase de la investigación, presuntamente recibió sobornos para facilitar la relación del Banco Master con el BRB, según una fuente.

El Banco Master fue liquidado en noviembre en medio de una grave crisis de liquidez, y su propietario, Daniel Vorcaro, ‌se encuentra detenido por lo que las autoridades describieron como fuertes indicios de un intento de soborno a un exdirector del banco central.

El abogado Daniel Monteiro, vinculado a Vorcaro, también fue detenido el jueves y está acusado de redactar contratos fraudulentos y ‌crear mecanismos para ocultar el pago de sobornos al exdirector del BRB, según la fuente.

Las fuentes solicitaron el anonimato, ya que la ‌investigación se ⁠lleva a cabo bajo confidencialidad.

Con información de Reuters