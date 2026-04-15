Instituto vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

El juego entre Instituto y Estudiantes se disputará el próximo sábado 18 de abril por la fecha 15 del Apertura, a partir de las 17:15 (hora Argentina) en el Olímpico de Córdoba.

Así llegan Instituto y Estudiantes

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

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Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura

Instituto ganó por 1-0 el juego pasado ante Dep. Riestra. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Estudiantes derrotó 2-1 a Unión. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 4 en su arco.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de octubre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Estudiantes lo ganó por 3 a 2.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Hernán Mastrángelo.

Fecha y rival de Instituto en el próximo partido del Apertura

Fecha 15: vs Estudiantes: 18 de abril - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Newell`s: 26 de abril - 17:30 (hora Argentina)

Fecha y rival de Estudiantes en el próximo partido del Apertura

Fecha 15: vs Instituto: 18 de abril - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Talleres: 25 de abril - 17:00 (hora Argentina)

Horario Instituto y Estudiantes, según país