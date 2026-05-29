Bolivia reduce a 5.000 mlns dlrs meta de financiamiento externo para 2026

Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz

Boliva recortó sus expectativas de financiamiento externo para este año y apunta a conformar un ‌paquete cercano a ‌los 5.000 millones de dólares, casi la mitad de los más de 9.000 millones que proyectaba conseguir en noviembre pasado para respaldar la recuperación económica del país.

La nueva estimación fue confirmada por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien aseguró que ​las negociaciones con ⁠el Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentran avanzadas y ‌podrían convertirse en la principal puerta ⁠de acceso a nuevos recursos ⁠multilaterales.

Según explicó, Bolivia podría obtener entre 2.000 y 2.500 millones de dólares del organismo internacional. A partir de ⁠ese financiamiento, el Gobierno espera activar créditos adicionales ​del Banco Mundial, el Banco ‌Interamericano de Desarrollo (BID) y otras ‌entidades, hasta alcanzar un monto aproximado de 5.000 ⁠millones de dólares.

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“Probablemente tengamos novedades en las próximas semanas (...) podríamos llegar a un paquete de cerca de 5.000 millones de dólares este año”, señaló ​el funcionario ‌al medio local El Deber.

El ajuste ocurre en un escenario más complejo que el previsto a finales de 2025: Bolivia enfrenta casi un mes de bloqueos de carreteras y ⁠conflictos sociales que han afectado el abastecimiento, el comercio y la actividad productiva en varias regiones del país.

Un eventual acuerdo con el FMI marcaría un giro en la política económica boliviana tras dos décadas de escasa relación con el organismo.

Espinoza reconoció que la conflictividad social elevó ‌el riesgo país durante las últimas semanas, aunque sostuvo que los mercados evalúan las perspectivas económicas con una mirada de mediano plazo.

“Las decisiones de inversión no se toman de un día para otro. Quienes operan ‌en las bolsas trabajan mirando a los países en el mediano y largo plazo (…) Esta situación que estamos viviendo ‌hoy día ⁠sin duda va a pasar y vamos a recuperar el camino andado”, afirmó.

A principios ​de mayo, el Gobierno colocó 1.000 millones de dólares en bonos soberanos, cuando los conflictos en el país apenas comenzaban.

Con información de Reuters