Blue Origin logra el primer aterrizaje de un propulsor reutilizado del cohete New Glenn

Un cohete New Glenn de Blue Origin despega desde la Estación Espacial de Cabo Cañaveral en Cabo Cañaveral.

​Blue Origin anunció el domingo que el propulsor de su ‌cohete New ‌Glenn había aterrizado tras su lanzamiento, en lo que fue su primer descenso para ser reutilizado.

El New Glenn transporta el satélite BlueBird 7 de AST ​SpaceMobile , a ⁠la órbita terrestre baja en ‌un vuelo que supone ⁠un paso fundamental ⁠para la empresa dirigida por Jeff Bezos.

La misión buscó demostrar que New ⁠Glenn, un cohete de ​carga pesada de 29 ‌pisos de altura, tiene ‌una capacidad fiable de reutilización ⁠del propulsor y puede competir con el cohete Falcon 9 de SpaceX, de Elon ​Musk.

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El ‌propulsor del cohete, "Never Tell Me the Odds" (Nunca me hables de las probabilidades), voló antes en la misión NG-2 ⁠en noviembre y fue recuperado, lo que preparó el terreno para el intento histórico de esta semana.

El nombre del propulsor es un guiño a una frase de Han ‌Solo en la película "Star Wars: El Imperio contraataca".

Tras una serie de retrasos a principios de este mes, la misión se realizó ‌en un contexto de auge de actividad en el sector espacial, que ‌incluyó el ⁠exitoso sobrevuelo lunar de la misión Artemis II ​de la NASA.

(Reportaje de Chandni Shah desde Bangalore. Edición en español de Javier López de Lérida)