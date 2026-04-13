FOTO DE ARCHIVO. Un hombre permanece sentado en el paseo marítimo mientras un buque está anclado en el interior del puerto Sultán Qaboos, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Mascate, Omán

El ejército estadounidense impondrá un bloqueo en el golfo de ‌Omán y ‌el mar Arábigo, al este del estrecho de Ormuz, y este se aplicará a todo el tráfico marítimo, independientemente de la bandera que enarbolen los buques, según ​informó el ⁠Mando Central de Estados Unidos en ‌una nota dirigida a ⁠los navegantes a ⁠la que tuvo acceso Reuters el lunes.

La nota indicaba que el bloqueo entraría ⁠en vigor a las ​1400 GMT del lunes.

"Cualquier ‌buque que entre o ‌salga de la zona bloqueada ⁠sin autorización estará sujeto a interceptación, desvío y captura", indicaba la nota.

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"El bloqueo no impedirá el ​paso ‌en tránsito neutral a través del estrecho de Ormuz hacia o desde destinos no iraníes", añadía.

El bloqueo "abarca la totalidad ⁠de la costa iraní, incluyendo, entre otros, puertos y terminales petroleras", indicaba la nota, añadiendo que se permitirían los envíos humanitarios, incluidos alimentos, suministros médicos y otros bienes esenciales, sujetos ‌a inspección.

Teherán ha amenazado con tomar represalias contra los puertos de sus vecinos del golfo Pérsico, después de que las conversaciones del fin de ‌semana no lograran alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, ‌lo que ⁠pone en peligro el alto el fuego.

Con información de Reuters