Bélgica investiga nuevos avistamientos de drones sobre una base militar

9 oct (Reuters) -Bélgica ha abierto una investigación tras los avistamientos de dos drones sobre una base militar en el sureste del país, dijo el miércoles el ministro de Defensa, Theo Francken, el segundo caso en el país en menos de un mes.

Francken dijo en dos mensajes en la red social X que los guardias de los cuarteles en la ciudad de Marche-en-Famenne habían notado varios drones sobrevolando partes clave de la base militar el domingo y el martes, lo que provocó una investigación de la policía y la agencia de inteligencia ADIV.

"Esto no fue obra de aficionados, sino de expertos pilotos de drones", dijo Francken en su mensaje.

El Ministerio de Defensa belga no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Los países de la OTAN han estado en alerta máxima en las últimas semanas tras los avistamientos de drones y otras incursiones aéreas, como en otra base militar belga, en aeropuertos de Copenhague, Múnich y en la región del Báltico.

El domingo, Lituania cerró el aeropuerto de Vilna y los pasos fronterizos con Bielorrusia después de que varios objetos, identificados como probables globos de helio, penetraran en su espacio aéreo.

A principios de este mes, la Comisión Europea propuso cuatro proyectos emblemáticos de defensa europea, entre ellos un sistema contra drones y un plan para fortificar la frontera oriental, como parte de una campaña para que el continente esté preparado para defenderse en 2030.

Con información de Reuters