Kicillof recorrió el Parque Industrial marplatense y criticó a Milei: "Una política anti-productiva"

En el marco de una recorrida de las empresas empresas Lamb Weston, Lucciano’s y Norgreen S.A, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este viernes el Parque Industrial de Mar del Plata, apuntó contra el Gobierno de Javier Milei y aseguró que tienen "una política macroeconómica totalmente anti-productiva".

Durante el encuentro, Kicillof advirtió: "Nos encontramos frente a un Gobierno nacional que tiene una política macroeconómica totalmente anti-productiva: dolarizó los costos, abrió las importaciones y paralizó por completo el mercado interno. Cada vez está más difícil producir en la Argentina. Con este plan económico, la industria está condenada y hay una sola actividad a la que le está yendo bien: la especulación financiera". En la carrecorrida estuvo acompañado por el candidato a Diputado Nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana.

"En la provincia de Buenos Aires se está haciendo un enorme esfuerzo para acompañar y sostener al sector industrial y productivo: hay convencimiento de que el camino del desarrollo es apostando al valor agregado y la generación de trabajo”, remarcó el Gobernador bonaerense y destacó que el Estado y el sector privado "no van por carriles separados, ya que las empresas invierten cuando hay rutas, puertos e infraestructura adecuada: no hay que elegir entre uno u otro, sino trabajar de manera conjunta y pensando en el futuro”.

Tres empresas con inversiones clave

La recorrida comenzó en la planta de Lamb Weston, empresa dedicada a la producción de papas congeladas, que acaba de invertir 240 millones de dólares en una nueva planta próxima a inaugurarse. Allí, se generarán 250 nuevos puestos de trabajo, y se consolidará su presencia en el mercado sudamericano, al que exporta el 80% de su producción con destino a Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Luego, Kicillof visitó Lucciano’s, compañía marplatense fundada en 2011 que logró consolidarse en el mercado interno y expandirse con casi 100 sucursales dentro y fuera del país. Desde sus inicios, accedió a diversas líneas de crédito del Banco Provincia que le permitieron ampliar su planta en el Parque Industrial, incorporar equipamiento y sumar una línea de alfajores y chocolates.

Finalmente, la comitiva se trasladó a Norgreen S.A., laboratorio farmacéutico que produce más de 100 medicamentos inyectables y cuenta con 200 trabajadores. La firma lleva adelante un plan de inversión de 40 millones de dólares para sumar nuevas líneas de producción y ampliar su capacidad instalada.

Una provincia que cumple

Por su parte, Taiana sostuvo que la jornada estuvo marcada por dos caminos absolutamente opuestos porque hay "un Gobierno nacional que pone en crisis la producción mediante sus políticas de desindustrialización", y remarcó que hay "un Gobierno provincial que, con sus herramientas de apoyo y acompañamiento, demuestra que hay una Argentina posible en base al trabajo y la industria".

Kicillof, en tanto, concluyó: "Nunca vivimos un industricidio tan cruel y profundo: bajar salarios, quitar derechos a los trabajadores y destruir la universidad y la ciencia es también conspirar contra nuestra producción. En la Provincia vamos a seguir utilizando todas las herramientas que estén a nuestro alcance para acompañar a las y los empresarios que invierten en nuestro país y promover así la creación de más y mejor empleo".