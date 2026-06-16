Australia declara un fenómeno de El Niño intenso en el Pacífico tropical

La Oficina Meteorológica de Australia dijo el martes que se está produciendo un fenómeno de El Niño en el Pacífico tropical y que indicadores atmosféricos como los vientos alisios, la presión y los patrones de nubosidad concuerdan con este fenómeno meteorológico.
"Las previsiones apuntan a un fenómeno de El Niño de intensidad fuerte a muy fuerte, basándose en el alcance del calentamiento en el Pacífico tropical central", dijo la oficina.
El Niño es un calentamiento periódico de las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico central y oriental.
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Este patrón meteorológico resulta especialmente perjudicial para Australia, ya que afecta a la producción agrícola del país, uno de los mayores exportadores mundiales de trigo, azúcar y carne de vacuno.
Uno de los patrones más intensos de este tipo se produjo en 2015 y 2016, lo que provocó una sequía generalizada y condujo a una reducción de la producción de cereales y semillas oleaginosas.
Con información de Reuters