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Australia declara un fenómeno de El Niño intenso en el Pacífico tropical

16 de junio, 2026 | 03.31

La Oficina Meteorológica de Australia dijo el ‌martes que ‌se está produciendo un fenómeno de El Niño en el Pacífico tropical y que indicadores atmosféricos como los vientos alisios, la ​presión y ⁠los patrones de nubosidad ‌concuerdan con este fenómeno ⁠meteorológico.

"Las previsiones ⁠apuntan a un fenómeno de El Niño de intensidad fuerte a ⁠muy fuerte, basándose ​en el alcance ‌del calentamiento en el ‌Pacífico tropical central", dijo ⁠la oficina.

El Niño es un calentamiento periódico de las temperaturas de la ​superficie ‌del mar en el Pacífico central y oriental.

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Este patrón meteorológico resulta especialmente perjudicial para Australia, ⁠ya que afecta a la producción agrícola del país, uno de los mayores exportadores mundiales de trigo, azúcar y carne de vacuno.

Uno de ‌los patrones más intensos de este tipo se produjo en 2015 y 2016, lo que provocó una sequía generalizada ‌y condujo a una reducción de la producción de cereales ‌y ⁠semillas oleaginosas.

Con información de Reuters

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