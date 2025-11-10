Diez años después, Francia arrastra las cicatrices de los atentados del 13 de noviembre

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre se arrodilla mientras rinde homenaje a las víctimas cerca del lugar del atentado en la sala de conciertos Bataclan en París

10 nov (Reuters) -Sébastien Lascoux estaba absorto en la música cuando tres milicianos islamistas irrumpieron en la sala de conciertos Bataclan de París y abrieron fuego contra la multitud, matando a 90 personas, entre ellas uno de sus amigos.

Una década después, sigue atormentado por todo lo que vio y oyó aquella noche del 13 de noviembre de 2015. No puede ir a lugares concurridos ni a espacios cerrados, ni siquiera a cines. Los ruidos fuertes le recuerdan a los disparos.

"He tenido que volver a aprender a interpretar todos los sonidos que me rodean: los ruidos de la calle, cualquier sonido repentino que te haga saltar", explica.

"Una parte de mí murió aquella noche y se quedó en el Bataclan".

CIUDAD HERIDA

El asalto a la sala de conciertos fue el más mortífero de una serie de atentados coordinados en la capital francesa esa noche, que causaron la muerte de un total de 130 personas y traumatizaron a todo un país.

Layla Gharnouti y su hermana Myriam, enfermera, estaban en casa de su madre, a unos 200 metros del Bataclan.

Oyeron gritos y carreras en la calle, abrieron la puerta y acogieron a decenas de personas. Una de las personas rescatadas era Lascoux.

La familia convirtió el piso en una enfermería improvisada y curó las heridas con whisky, ya que no tenían desinfectante a mano.

"El apartamento olía a sangre", cuenta Myriam, que ahora tiene 46 años. Sigue viviendo en París, que considera una "ciudad herida".

Pero Layla tuvo que irse. Se mudó a Bretaña. Los recuerdos de París eran demasiado difíciles.

"Después de todo lo que pasó, lo único que oía eran sirenas, incluso desde lejos. Es como estar constantemente en alerta", dice esta comerciante de 55 años.

También le cuesta salir. "En un espacio cerrado, busco dónde están las salidas de emergencia. (...) En un restaurante, no me gusta sentarme de espaldas a la ventana. Prefiero estar de cara a la ventana y ver el exterior".

SEGURIDAD, LOS RECUERDOS PERSISTEN

El entonces presidente François Hollande calificó los atentados de "acto de guerra" y declaró el estado de emergencia en todo el país, lo que permitió acelerar las investigaciones y los registros sin orden judicial. Unos 10.000 soldados fueron desplegados en zonas sensibles, incluidas estaciones de tren y lugares de culto.

Con el tiempo —tras otros atentados islamistas, como el ataque con un camión en Niza en 2016 y la decapitación de una maestra en 2020—, esas medidas temporales se incorporaron a la legislación.

"Los franceses han interiorizado la idea de que la amenaza es permanente", afirma Alexandre Papaemmanuel, experto en defensa y seguridad de Sciences Po Paris. La gente se ha acostumbrado a ver soldados patrullando, añadió.

Los recuerdos del 13 de noviembre de 2015 son tan persistentes y vívidos porque todo golpea tan cerca de casa, dijo Denis Peschanski, historiador del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, que ha estudiado las secuelas de los ataques.

"Cualquiera podría haber sido una víctima, ya sea porque tenía edad suficiente para estar allí, o porque tenía edad suficiente para tener hijos que podrían haber estado allí", dijo.

Cada año se celebra una nueva conmemoración, que vuelve a poner de relieve los hechos. Layla y Myriam Gharnouti participarán esta semana en los actos del décimo aniversario, al igual que Lascoux.

El podcastero, de 46 años, recordará a su amigo, que recibió un disparo mientras intentaba proteger a otro miembro de su grupo de los disparos.

"Solía ir a muchos conciertos con mis amigos. El teatro y el cine eran lugares que me encantaban. Pero diez años después, no sé si volveré".

Con información de Reuters