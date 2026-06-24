Ataques ucranianos provocan un corte de luz en Sebastopol, en la Crimea controlada por Rusia

FOTO DE ARCHIVO: Coches haciendo cola para repostar en una gasolinera de Sebastopol, Crimea

Los drones ucranianos ​provocaron un corte de electricidad el miércoles en la mayor ciudad de Crimea, controlada por Rusia, y atacaron instalaciones en el centro y el sur de Rusia, informaron las autoridades ‌locales, lo que pone de relieve el ‌alcance de los ataques de Kiev contra las infraestructuras energéticas.

Ucrania ha intensificado este año los ataques contra refinerías de petróleo, depósitos y rutas de suministro rusas, lo que ha provocado un aumento de los precios de la gasolina en Rusia, donde las autoridades han limitado las ventas en algunas regiones.

La escasez de combustible ha sido especialmente grave en la península de Crimea, que Rusia ocupó y anexionó en 2014. El gobernador de Sebastopol, nombrado por Rusia, ordenó esta semana el cierre anticipado del transporte público ​y de las cafeterías, y ⁠dijo que se reduciría la intensidad de la iluminación pública para proteger la ciudad durante los ‌ataques nocturnos.

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El miércoles dijo que la última oleada había interrumpido el suministro eléctrico, que ⁠los trolebuses no funcionarían y que los padres debían mantener ⁠a los niños en casa.

Se estaba trabajando para restablecer el suministro, a pesar de que Kiev estaba "intentando privarnos de nuestras condiciones de vida normales y sembrar el pánico", dijo el gobernador, Mijaíl Razvozhayev, en ⁠una publicación en la aplicación de mensajería Telegram.

DERRIBADOS DRONES EN UNA REMOTA REGIÓN DEL SUR

El ​comandante de las fuerzas de drones de Ucrania, Robert Brovdi, dijo que ‌unos drones habían impactado contra la subestación principal ‌de la central eléctrica de Sebastopol, en Crimea, territorio que la mayoría de los países no ⁠reconocen como ruso y que Kiev ha declarado que nunca cederá.

En la región de Nizhni Nóvgorod, en el centro de Rusia, el gobernador Gleb Nikitin señaló que los restos de un dron ucraniano que cayó dañaron una instalación industrial y causaron la muerte de dos personas.

Según él, la instalación, cuya naturaleza ​no se ha ‌especificado, no sufrió daños graves. La región alberga NORSI, la cuarta refinería de petróleo más grande de Rusia, una de las muchas grandes plantas petroleras del centro de Rusia que detuvieron temporalmente o redujeron su producción en mayo a raíz de los ataques con drones, según ha informado Reuters.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que sus defensas aéreas habían ⁠derribado 323 drones durante la noche en distintas regiones del país.

Las autoridades de la región rusa de Orenburgo, a más de 1.000 kilómetros al sureste de Moscú, indicaron que se habían derribado drones sobre una instalación industrial.

No quedó claro de inmediato si se produjeron daños en esta remota región, que limita con Kazajistán y alberga varias instalaciones industriales, entre ellas una planta de procesamiento de gas y una refinería de petróleo. El Ministerio de Energía de Kazajistán dijo que el suministro de gas se estaba realizando a través de rutas alternativas.

Ucrania ‌ha afirmado que su estrategia de atacar instalaciones energéticas rusas con drones de largo alcance tiene como objetivo mermar una fuente clave de financiación de la guerra por parte de Rusia y mostrar a los rusos que el conflicto iniciado por Moscú hace cuatro años ya no es algo lejano.

El presidente Vladimir Putin acusó el martes a Kiev de intentar desestabilizar la sociedad rusa y afirmó que el Gobierno ruso aplicaría ‌más medidas para contrarrestar las consecuencias de los ataques.

Ambas partes afirman que no atacan a civiles, pero miles de civiles han perdido la vida en los ataques rusos en Ucrania y también se ha habido víctimas mortales ‌en Rusia.

En la región fronteriza ⁠rusa de Bélgorod, un hombre murió y una mujer resultó herida en un ataque con drones, mientras que en la ciudad de Balakliia, al este de Ucrania, ​los bombardeos rusos causaron la muerte de una persona el miércoles, según las autoridades locales.

Reuters no ha podido verificar de forma independiente los detalles de los últimos ataques.

Con información de Reuters