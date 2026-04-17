Un astronauta de Artemis describe carbonización en el escudo térmico durante el regreso a la Tierra

Reid Wiseman, uno de los cuatro tripulantes de la cápsula Orión de la misión Artemis II a la Luna, habla durante una conferencia de prensa en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas, EEUU

​Los astronautas que volaron alrededor de la Luna y regresaron en la histórica misión Artemis II de la NASA afirmaron que su reingreso en la atmósfera terrestre fue tranquilo, pero el comandante de la misión señaló que se habían ‌producido algunas marcas de carbonización en el escudo térmico ‌de la cápsula Orión.

Los cuatro astronautas de la Artemis II amerizaron en el océano Pacífico el pasado viernes, poniendo fin a un vuelo de prueba de casi 10 días en el que alcanzaron la mayor distancia en el espacio a la que ha llegado el ser humano hasta la fecha, al navegar alrededor de la cara oculta de la Luna con su cápsula Orión.

Al reentrar en la atmósfera terrestre a una velocidad aproximada de 32 veces la del sonido, el final de esta misión de alto riesgo supuso una prueba crucial de la cápsula Orión, construida por Lockheed Martin, antes de que la NASA tenga previsto volver a utilizarla el año ​que viene en otro vuelo previo a ⁠un alunizaje en órbita terrestre.

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"Entramos rápido y a toda velocidad", dijo el comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, a ‌los periodistas en la primera rueda de prensa de la tripulación desde su regreso a la Tierra.

En ⁠los meses posteriores al vuelo, los ingenieros de la NASA analizarán minuciosamente la ⁠gran cantidad de datos que ilustran el rendimiento del vehículo Orión. Es probable que presten especial atención al escudo térmico de la cápsula, una barrera fundamental que protege a la tripulación de temperaturas de hasta 2.760 grados Celsius durante el descenso desde el espacio.

En ⁠la misión no tripulada Artemis I de 2022, el escudo térmico de Orión sufrió muchos más daños de lo que ​la NASA había previsto, presentando pequeñas grietas y algunas capas carbonizadas por el reingreso, lo ‌que dio lugar a una intensa investigación de dos años.

La NASA ‌no mejoró el escudo térmico, pero cambió el ángulo y la trayectoria en los que la tripulación de Artemis ⁠II entró en la atmósfera terrestre para reducir el calor.

Wiseman dijo que él y el piloto de la misión, Victor Glover, "quizás vimos dos momentos en los que se produjo una ligera pérdida de material carbonizado" durante el reingreso.

Cuando examinaron la cápsula en el buque de la Armada que los rescató del océano, Wiseman dijo que vio "un poco de pérdida de material carbonizado en lo que se llama el ​hombro", refiriéndose al borde ‌del escudo térmico.

CAYENDO A AL MENOS 32 VECES LA VELOCIDAD DEL SONIDO

Las fotos de la cápsula tras el regreso de la tripulación de Artemis II mostraban una marca blanca inusual en el borde del escudo térmico, pero el administrador de la NASA, Jared Isaacman, restó importancia a las preocupaciones y dijo que se había comportado de manera similar en las pruebas en tierra a altas temperaturas.

"No faltan trozos", dijo Isaacman a Reuters el lunes, y añadió ⁠que había visto fotos submarinas del escudo térmico flotando en el océano poco después del amerizaje. "El escudo térmico funcionó según lo previsto, y estoy encantado, porque ya hemos terminado con esto".

Glover describió el reingreso de la tripulación como "13 minutos y 36 segundos muy intensos".

Los responsables de la NASA afirmaron en su momento que la velocidad máxima de la tripulación durante la reentrada fue de 39.692 km/h, o aproximadamente Mach 32, 209 km/h por debajo del récord del Apolo 10 alcanzado en 1969 como la velocidad más alta a la que han viajado los seres humanos.

Pero Glover dijo el jueves a los periodistas que las pantallas de a bordo del Orión mostraban que habían alcanzado velocidades de Mach 38,89, o ‌48.021 km/h. Añadió que la NASA podría publicar una nueva cifra "cuando lo averigüemos", ya que resulta complicado medir velocidades en el espacio.

Después de que la fricción atmosférica redujera su velocidad, un primer conjunto de paracaídas los frenó aún más al entrar en la atmósfera inferior de la Tierra, antes de separarse para dar paso a un último conjunto de paracaídas que los llevó a una suave velocidad de 27 km/h sobre la superficie del océano.

Cuando el primer conjunto de paracaídas se desprendió, Glover dijo: "Volvimos a la caída libre. (...) Nunca he hecho salto BASE, ‌nunca he hecho paracaidismo, pero si te tiraras de espaldas desde un rascacielos, eso es lo que se sentía".

Aunque Orión es la cápsula que transporta a los humanos hacia y desde el espacio, despegando de la Tierra a bordo del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial de la agencia, una ‌futura tripulación utilizará la cápsula ⁠para acoplarse a los módulos de aterrizaje lunar construidos por SpaceX, de Elon Musk, y Blue Origin, de Jeff Bezos, que los llevarán a la Luna ya en 2028, aunque los retos de ingeniería con ambos ​módulos podrían retrasar esa fecha.

Esos módulos de aterrizaje se probarán en la órbita terrestre por primera vez en la misión Artemis III prevista para el próximo año.

En su opinión personal, Wiseman afirmó: "Mañana mismo podrían colocar el Orión de Artemis III en el Sistema de Lanzamiento Espacial y lanzarlo, y la tripulación estaría en perfectas condiciones".

Con información de Reuters