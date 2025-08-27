Las lluvias torrenciales en China causan daños de 2.200 millones de dólares en las carreteras

FOTO DE ARCHIVO. Un dron muestra carreteras dañadas y árboles caídos junto al río Qingshui, desbordado tras las fuertes lluvias que inundaron la zona, en el distrito de Miyun, de Pekín, China

Las lluvias torrenciales registradas en amplias zonas de China han causado daños en las carreteras por valor de más de 16.000 millones de yuanes (2.240 millones de dólares), según informó el miércoles el Ministerio de Transportes, lo que pone de manifiesto que los riesgos climáticos están ejerciendo una presión adicional sobre las arcas públicas de una economía en crisis.

La estimación preliminar abarca los daños sufridos por las carreteras desde el inicio de la temporada de inundaciones, según dijo a la prensa Li Ying, portavoz del ministerio, e incluye 23 provincias, regiones y municipios, más de dos tercios de las divisiones administrativas de China.

La temporada de inundaciones comenzó oficialmente el 1 de julio, según el Ministerio de Recursos Hídricos de China, y trajo lluvias récord al norte y sur del país.

Hasta ahora, los ministerios de Transporte y Finanzas han asignado a las autoridades locales unos 540 millones de yuanes en subvenciones de emergencia para la reparación de carreteras, según Li.

Desde abril, el Gobierno ha destinado 5.800 millones de yuanes a nuevas ayudas para catástrofes. Solo en el mes de julio, las inundaciones, los corrimientos de tierras, los terremotos y la sequía han provocado pérdidas económicas directas por valor de 52.200 millones de yuanes, según el Ministerio de Gestión de Emergencias chino.

Las administraciones locales chinas, fuertemente endeudadas y que ya soportan deudas por valor de billones de dólares, están mal equipadas para absorber los crecientes daños relacionados con el clima.

Esto aumenta la presión sobre los administradores, fiscalmente desbordados, para que encuentren formas de pagar los servicios públicos, apoyar a las empresas locales y crear empleo.

(1 dólar = 7,1529 yuanes chinos renminbi)

Con información de Reuters