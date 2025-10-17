Un cuadro de Picasso desaparece camino de una exposición en Granada

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de una persona fotografiando un cuadro antes de la subasta de 11 pinturas y obras de Picasso en el Hotel Bellagio de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

oct (Reuters) -Un cuadro de Pablo Picasso de 1919 ha desaparecido durante el transporte previo a su exhibición en una exposición temporal en la ciudad de Granada, en el sur de España, lo que ha dado lugar a una investigación policial, según la fundación que organiza la muestra.

CajaGranada Fundación informó en un comunicado a última hora del jueves de que la pieza desaparecida —un pequeño gouache enmarcado titulado "Naturaleza muerta con guitarra"— formaba parte de un cargamento mayor de obras de arte trasladadas desde Madrid a la ciudad andaluza para la exposición "Bodegón - La eternidad de lo inerte".

La fundación confirmó el viernes que el cuadro, propiedad de un coleccionista privado y de 13 x 10 centímetros, estaba asegurado por un valor tasado de 600.000 euros (700.000 dólares).

El envío fue entregado en el Centro Cultural CajaGranada en la mañana del 3 de octubre, un viernes.

La pérdida no se descubrió hasta el lunes siguiente, cuando el comisario de la exposición y el jefe de exposiciones de la fundación empezaron a desembalar las cajas.

"Al no estar todos los embalajes debidamente numerados, no fue posible hacer un chequeo exhaustivo sin desembalar", añadió la fundación.

CajaGranada Fundación aseguró haber revisado las grabaciones de seguridad de ese fin de semana y confirmó que "no existe ninguna incidencia" durante ese tiempo.

Tras descubrir que faltaba el cuadro, la fundación presentó una denuncia ante la Policía Nacional española.

La organización afirmó que ha puesto todos sus recursos a disposición de los investigadores y expresó su confianza en la capacidad de las autoridades para resolver el caso.

(1 dólar = 0,8550 euros)

Con información de Reuters