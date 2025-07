Motosierra a los derechos: crece la preocupación en La Rioja por la suspensión de pensiones por discapacidad

El Gobierno de Javier Milei ya dio de baja unas 80 mil pensiones por discapacidad en todo el país, lo que generó preocupación en La Rioja, donde más de cien beneficiarios realizaron consultas sobre el tema, según indicaron desde la Secretaría Previsional de la provincia en comunicación con Medios Rioja.

Según detallaron desde la secretaría, en La Rioja hay aproximadamente 8 mil beneficiarios de pensiones por discapacidad. Del mismo modo, explicaron que aquellos que reciban una carta documento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deben presentarse en una auditoría médica, para la cual se les indicará el día y lugar. En la cita, los beneficiarios deben llevar su DNI, estudios que certifiquen su discapacidad y la historia clínica. Además, recomendó llevar copias de todos los documentos y quedarse con los originales.

La Secretaría también advirtió que, si los beneficiarios no asisten al turno establecido, podrían perder la pensión. Además, aclararon que los médicos encargados de la auditoría no deben cobrar por este servicio. Las notificaciones se enviarán a los domicilios declarados en ANSES, y no se notificará a menores ni a quienes hayan sido auditados en 2024.

Quintela criticó a ANDIS por la auditoría a las pensiones

Tras conocerse que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) auditará a más de 1 millón de beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez, el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, se manifestó en contra de dicha medida del Gobierno nacional que, según fuentes oficiales, evalúa si cumple o no con los requisitos para continuar recibiendo esta prestación.

En su cuenta personal de X (ex Twitter), el mandatario aseguró: "En el día de la fecha, instruí al Fiscal de Estado y al Asesor General de Gobierno para que arbitren los medios necesarios y brinden asesoramiento legal a las y los beneficiarios de pensiones por discapacidad".

"Con el objetivo de evitar que el Gobierno nacional suspenda o dé de baja estos beneficios ante las arbitrarias intimaciones que están recibiendo por parte de ANDIS. La política de la crueldad del Gobierno nacional no se detiene, ni siquiera con quienes son más indefensos y vulnerables", lamentó el mandatario.

Según se conoció, ANDIS realizará un proceso que se desarrollará en cuatro etapas. La primera será el envío de cartas documento con turnos médicos asignados; en segundo lugar se realizarán entrevistas y controles por profesionales del PAMI. En tercer lugar, el análisis de la documentación por parte de ANDIS y, finalmente, se dará la emisión de dictámenes que determinarán la continuidad o suspensión de los beneficios.