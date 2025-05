Rusia prohíbe Amnistía Internacional por considerarla una organización "indeseable"

The logo of Amnesty International is seen next to director of Mujeres En Linea Luisa Kislinger, during a news conference in Caracas

El fiscal general de Rusia dijo el lunes que había prohibido el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional por considerarlo una "organización indeseable". Fundada en 1961 y con sede en Londres, Amnistía Internacional hace campaña en favor de los derechos humanos en todo el mundo, incluida la defensa de quienes designa presos de conciencia. En su comunicado, el fiscal general de Rusia afirmó que la oficina de Amnistía Internacional en Londres era un "centro de preparación de proyectos rusófobos globales", y la acusó de abogar en favor de Ucrania, país con el que Rusia está en guerra. Amnistía Internacional no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Rusia designa frecuentemente como "indeseables" a organizaciones que, según afirma, socavan su seguridad nacional. La designación conlleva penas de hasta cinco años de prisión para los ciudadanos rusos que trabajen con los grupos designados o los financien. Entre las organizaciones prohibidas anteriormente como indeseables figuran la emisora RFE/RL, financiada por el Gobierno de Estados Unidos, y la organización ecologista internacional Greenpeace. Con información de Reuters