Irán y EEUU reciben un plan para establecer un alto el fuego inmediato, según una fuente

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración de banderas de Estados Unidos e Irán

Irán y Estados ​Unidos han recibido un plan para poner fin a las hostilidades que podría entrar en vigor el lunes y reabrir el estrecho de Ormuz, dijo ‌el lunes una fuente al tanto ‌de las propuestas.

Pakistán ha elaborado un marco para poner fin a las hostilidades y lo ha intercambiado con Irán y Estados Unidos durante la noche, según la fuente, que describió un enfoque en dos fases con un alto el fuego inmediato seguido de un acuerdo global.

"Todos los elementos deben acordarse hoy", dijo la fuente, que añadió que el acuerdo inicial se estructuraría como un memorándum de entendimiento formalizado electrónicamente a ​través de Pakistán, el único ⁠canal de comunicación en las conversaciones.

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Axios informó por primera vez el domingo de ‌que Estados Unidos, Irán y los mediadores regionales estaban debatiendo un ⁠posible alto el fuego de 45 días como ⁠parte de un acuerdo en dos fases que podría conducir a un fin permanente de la guerra, citando fuentes estadounidenses, israelíes y regionales.

La fuente dijo a Reuters que el ⁠jefe del ejército pakistaní, el mariscal Asim Munir, ha estado en contacto "toda la ​noche" con el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, el ‌enviado especial Steve Witkoff y el ministro de ‌Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi.

Según la propuesta, el alto el fuego entraría ⁠en vigor de inmediato, reabriendo el estrecho de Ormuz, con un plazo de 15 a 20 días para ultimar un acuerdo más amplio. El acuerdo, denominado provisionalmente "Acuerdo de Islamabad", incluiría un marco regional para el estrecho y conversaciones finales presenciales en Islamabad.

No hubo ​una respuesta inmediata ‌por parte de responsables estadounidenses e iraníes. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi, se negó a hacer comentarios.

Responsables iraníes habían declarado anteriormente a Reuters que Teherán buscaba un alto el fuego permanente con garantías de que no volverían a ser atacados por Estados Unidos ⁠e Israel. Han afirmado que Irán ha recibido mensajes de mediadores como Pakistán, Turquía y Egipto.

Se espera que el acuerdo final incluya el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares a cambio del levantamiento de las sanciones y la liberación de los activos congelados, según la fuente.

Dos fuentes pakistaníes afirmaron que Irán aún no se ha comprometido, a pesar de los intensos esfuerzos de acercamiento tanto civiles como militares.

"Irán aún no ha respondido", dijo ‌una de las fuentes, que añadió que las propuestas respaldadas por Pakistán, China y Estados Unidos para un alto el fuego temporal no han obtenido ningún compromiso hasta el momento.

No hubo respuesta inmediata por parte de las autoridades chinas a las solicitudes de comentarios.

Esta última iniciativa diplomática se conoce en un escenario de escalada de hostilidades que ha suscitado preocupación ‌por la interrupción del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, una arteria crucial para el suministro mundial de petróleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado públicamente en ‌los últimos días ⁠para que se ponga fin rápidamente al conflicto, advirtiendo de las consecuencias si no se alcanza un alto el fuego en un breve ​plazo.

El conflicto ha aumentado la volatilidad en los mercados energéticos, y los operadores siguen de cerca cualquier acontecimiento que pueda afectar a los flujos a través del estrecho.

Con información de Reuters