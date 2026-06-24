Algunos votantes jóvenes brasileños están dando la espalda a Lula

Ricardo de ​Lima Filho, un traductor de videojuegos de 34 años, ha votado a candidatos presidenciales de izquierda en todas las elecciones que recuerda, incluido el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, en la segunda vuelta de 2022.

Este año, sin embargo, acudirá a las urnas en octubre con la esperanza de elegir ‌a un presidente de derecha.

"He vivido la mayor parte de mi vida ‌adulta bajo gobiernos del Partido de los Trabajadores", afirmó. Pero con la economía estancada, el retroceso en la seguridad pública y los escándalos de corrupción en las noticias, dijo: "No he podido percibir la mejora que esperaba".

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Lula contaba con el voto de los jóvenes, de entre 16 y 34 años, para ganar las elecciones de 2022 frente al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro. Pero en esta ocasión, las encuestas muestran que el antiguo líder sindical está pasando apuros.

En general, Lula sigue siendo popular y está ampliando su ventaja sobre sus rivales. Sin embargo, una encuesta realizada en junio por Quaest, una empresa brasileña de sondeos, reveló que los adultos jóvenes eran el único grupo de edad en el que el rechazo al Gobierno de Lula superaba la aprobación.

AL FRENTE EN LA REGIÓN

Los jóvenes brasileños se encuentran entre los más de derecha de su cohorte en América Latina: el 38% se identifica como tal en una encuesta ​de 2024 realizada por una fundación vinculada al Partido ⁠Socialdemócrata de Alemania. Además, una encuesta de diciembre realizada por AtlasIntel reveló que las generaciones de más edad eran más propensas a identificarse como de izquierda o de centroizquierda.

La ‌tendencia conservadora es más marcada entre los hombres, que en esa encuesta se mostraban dos puntos porcentuales más propensos a identificarse con la derecha ⁠y se han decantado por candidatos conservadores en las encuestas presidenciales.

El auge de los jóvenes conservadores forma parte ⁠de una tendencia global, con paralelismos en Europa, Estados Unidos y Corea del Sur, por ejemplo.

Pero en Brasil, donde Lula y su antigua jefa de gabinete ganaron cinco de las últimas seis elecciones presidenciales, este cambio también refleja a una generación que alcanzó la mayoría de edad asociando a la izquierda con una serie de decepciones económicas a lo largo de ⁠los últimos doce años.

El aspirante presidencial de derecha Renan Santos, de 42 años, ha sabido aprovechar esa frustración, ganándose desde el principio el apoyo de los jóvenes votantes ​descontentos, aunque se resiste a llamarlos "conservadores".

"Son antiizquierda. Es diferente", afirmó en una entrevista en el estudio de São Paulo donde graba ‌sus publicaciones diarias en las redes sociales. "La izquierda es el establishment".

"¿LA GENTE SE AVERGÜENZA DE ‌DECIR QUE ES DE IZQUIERDA?"

En una reunión celebrada en mayo en otro rincón de la ciudad, jóvenes líderes del Partido de los Trabajadores y de otros partidos ⁠progresistas se reunieron para hacer un examen de conciencia sobre cómo habían perdido terreno entre tantos votantes jóvenes.

Los participantes barajaron diversas explicaciones, desde un posible sesgo de las plataformas tecnológicas hasta el lenguaje combativo de las redes sociales. Debatieron ideas políticas, como la reducción de la semana laboral o cómo adaptar los programas de vivienda a las necesidades de los jóvenes para conectar con el espíritu de la época.

"¿La gente se avergüenza de decir que es de izquierda?", preguntó un joven al grupo.

Al analizar los datos de las encuestas de Quaest, el director de la ​empresa, Felipe Nunes, dijo a ‌Reuters que las encuestas realizadas a los jóvenes brasileños no reflejan una ideología más conservadora en sí misma. Por ejemplo, apoyan en gran medida la ampliación de los servicios públicos, como un mayor acceso a la educación superior.

Sin embargo, las encuestas muestran una frustración generalizada ante el estancamiento económico vinculado a los recientes gobiernos de izquierdas, que tuvieron dificultades para estar a la altura de las crecientes expectativas.

Aunque el número de brasileños con título universitario casi se duplicó en la última década, según datos del Gobierno, los ingresos de los titulados no crecieron como se esperaba.

Los ingresos de los titulados universitarios, ajustados a la inflación, siguen siendo inferiores ⁠a los de 2014. Siguen ganando más que quienes solo tienen estudios de secundaria, pero la diferencia se ha reducido.

"Los jóvenes fueron a la universidad... y, cuando regresaron al mercado laboral, no vieron resultados económicos reales", afirmó Nunes.

La búsqueda de respuestas ha empujado a muchos votantes jóvenes hacia las plataformas más orientadas al mercado de los candidatos de la derecha y el centro del espectro político, añadió.

RENOVACIÓN DE LAS FILAS

En una manifestación celebrada en abril en la Avenida Paulista de São Paulo, John Vitor Lima, un estudiante de periodismo de 28 años, y decenas de sus compañeros se reunieron para protestar contra un enorme escándalo de fraude bancario que ponía en peligro los fondos públicos de pensiones.

La mayoría de los manifestantes eran jóvenes que exigían el fin de la corrupción y penas más severas para los delincuentes.

La manifestación fue organizada por el partido de derecha Missão, liderado por el candidato presidencial Santos. Era la segunda a la que asistía Lima.

Santos ha propuesto facilitar la detención de ‌presuntos miembros de bandas y vincular el uso de los fondos federales asignados a los partidos políticos al desempeño de sus alcaldes.

"Nuestra generación no ocupa puestos de poder", afirmó, reflexionando sobre el atractivo del joven candidato conservador. "Santos aporta esperanza... En general, las personas que ocupan puestos de poder son mayores".

En una encuesta realizada en mayo por AtlasIntel, Santos obtuvo un llamativo 36% de los votos de los electores de entre 16 y 24 años, superando tanto a Lula como a su principal rival, el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente de derecha Jair Bolsonaro.

A pesar de su popularidad entre algunos votantes jóvenes, Santos sigue registrando porcentajes de un solo dígito en las encuestas entre el electorado. Aun así, su campaña forma parte de un proceso de renovación de varios años ‌entre los partidos de derecha que ha incluido a algunos de los legisladores federales más jóvenes de Brasilia.

Los principales candidatos en la carrera presidencial de Brasil reflejan la misma dinámica. Flavio Bolsonaro, que es quien más votos obtiene en la derecha, tiene 45 años. Lula, de 80 años, es el presidente de mayor edad de Brasil.

A principios de este año, un representante del Partido de los Trabajadores dijo ‌que seguían tratando de llegar a los ⁠votantes jóvenes, involucrándolos en temas como el cambio climático —un asunto que, según advierten, afectará sobre todo a los jóvenes—, al tiempo que recordaban a los votantes el perjudicial legado de Jair Bolsonaro en materia medioambiental.

Lula también se ha mostrado comprensivo con la frustración de los jóvenes y, en abril, afirmó ​que es consciente de que existe una percepción de corrupción, pero instó a los votantes jóvenes a participar en la política. "Aunque piensen que ningún político es lo suficientemente bueno, no renuncien a la política, involúcrense en ella".

Flavio Bolsonaro, por su parte, ha estado publicando videos en los que anima a los jóvenes a votar, dirigiéndose en uno de ellos a aquellos que "lo hacen todo bien, pero no llegan a ninguna parte".

Con información de Reuters