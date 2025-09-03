Un nuevo logro en alfabetización: autoridades nacionales elogian a Formosa por sus resultados en lectoescritura

En el marco del encuentro de la red Federal de Alfabetización, Formosa fue destacada por autoridades nacionales por el resultado del Operativo Aprender Alfabetización 2024. Allí, un equipo técnico de evaluación y alfabetización del propio Ministerio de Cultura y Educación de provincia viajo a la actividad del propio Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) del Ministerio de Capital Humano (CABA), en el que participó junto a 24 jurisdicciones.

Cabe destacar que el propio secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, hizo mención especial a la provincia conducida por Gildo Insfrán la que logró obtener el mejor desempeño del país. Allí subrayó el trabajo de la jurisdicción y de una política educativa sostenida en el tiempo.

En el acto, el funcionario destacó que este tipo de resultados "vienen a desterrar prejuicios y que ponen de relieve un conjunto de estrategias pedagógicas, pero sobre todo el acompañamiento territorial de las instituciones escolares". Es por eso que el propio funcionario nacional solicitó que el ministro de Educación de Formosa, Julio Aráoz, solicitará la experiencia de la provincia a sus pares nacionales.

Mesa de trabajo por la alfabetización

Este encuentro se inscribió dentro del Plan Nacional de Alfabetización. La mesa de trabajo consistió en el monitoreo de los planes jurisdiccionales y en la progresión de aprendizajes en alfabetización, los talleres se centraron en el monitoreo de los proceso de jerarquización analítico (PJA), la evaluación de los indicadores actuales y la necesidad de construcción de nuevos indicadores federalmente consensuados.

Simultáneamente algunos referentes jurisdiccionales de alfabetización y evaluación asistieron a una presentación sobre el nivel de desempeño de la evaluación Aprender Alfabetización 2024, y los desempeños para evaluar en Aprender Alfabetización 2026. La jornada cerró con la última puesta en común de los referentes de Evaluación y Alfabetización presentes.

Insfrán inaugurá una nueva obra clave para la educación

Como parte de una política estatal que busca garantizar el acceso a la educación pública y de calidad en toda la provincia de Formosa, el gobernador Gildo Insfrán encabezará este miércoles la inauguración de una nueva obra educativa.

Se trata de la sede del Núcleo de Educación Permanente y Formación Profesional (NEPyFP) N° 1 “Clemente Lionel Ortiz”, ubicada en el barrio San Agustín de la ciudad de Formosa. La construcción, de 300 metros cuadrados, incluye el sector administrativo —compuesto por dirección, área pedagógica y de apoyo— junto con las aulas.

El edificio también cuenta con una amplia provisión de matafuegos, muralla y rejas perimetrales, vereda pública, cisterna y parquización con iluminación exterior.