Alemania registra unas 10.000 muertes relacionadas con el calor en lo que va del año, según un instituto

La gente se refresca en la fuente situada frente a la catedral de Berlín (Berliner Dom) durante la ola de calor que azota Berlín, Alemania

Se estima que, en lo que ‌va de ‌año, han fallecido en toda Alemania unas 9.800 personas por causas relacionadas con el calor, según ha indicado el ​Instituto ⁠Robert Koch (RKI) en su ‌informe semanal publicado ⁠el jueves, ⁠al tiempo que se prevé que las temperaturas superen los ⁠40 ºC en ​varias regiones.

La mayor ‌proporción de fallecimientos ‌relacionados con el calor ⁠se da en el grupo de edad de 75 años ​o ‌más, según el RKI.

La tasa de mortalidad aumenta significativamente durante las semanas en ⁠las que las temperaturas medias superan los 20 ºC, según el instituto.

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"Por consiguiente, prevemos que las olas de calor que se ‌produzcan este verano provocarán igualmente un aumento de la mortalidad", añadió.

En junio, Alemania ya sufrió una ‌ola de calor sin precedentes, con temperaturas de 40 ‌grados o ⁠más en muchas regiones.

Con información de Reuters