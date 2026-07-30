Alemania registra unas 10.000 muertes relacionadas con el calor en lo que va del año, según un instituto

Se estima que, en lo que va de año, han fallecido en toda Alemania unas 9.800 personas por causas relacionadas con el calor, según ha indicado el Instituto Robert Koch (RKI) en su informe semanal publicado el jueves, al tiempo que se prevé que las temperaturas superen los 40 ºC en varias regiones.
La mayor proporción de fallecimientos relacionados con el calor se da en el grupo de edad de 75 años o más, según el RKI.
La tasa de mortalidad aumenta significativamente durante las semanas en las que las temperaturas medias superan los 20 ºC, según el instituto.
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"Por consiguiente, prevemos que las olas de calor que se produzcan este verano provocarán igualmente un aumento de la mortalidad", añadió.
En junio, Alemania ya sufrió una ola de calor sin precedentes, con temperaturas de 40 grados o más en muchas regiones.
Con información de Reuters