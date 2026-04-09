Por la eliminación del programa nacional Volver al Trabajo, desde Formosa denuncian que 11 mil trabajadores perderán sus ingresos

Tras la decisión del Gobierno nacional de eliminar el programa Volver al Trabajo, desde Formosa denunciaron que 11 mil trabajadores dejarán de ser beneficiarios del plan. Organizaciones sociales políticas encabezaron una concentración frente a la Agencia Territorial Formosa de la Secretaría de Trabajo de la Nación para visibilizar la problemática que alcanza a un millón de personas a nivel nacional.

Fabián Servín, referente del Polo Obrero de Formosa, señaló a medios locales que los cambios representan “un tema muy preocupante para un sector de los más empobrecidos de la clase trabajadora”, debido a que existe “un vaciamiento del trabajo” de los beneficiarios de ese plan. En este sentido, el dirigente social aseveró que aquellos trabajadores que accedían al programa "ahora se enfrentan al cierre del plan".

“Son ingresos magros de $78.000, pero en muchos casos eran el único ingreso seguro de un sector de los trabajadores. Ahora no van a tener nada”, explicó Servín a este Diario. “Aquel beneficiario que cobraba va a dejar de cobrar por más que acceda a un curso de capacitación”, denunció y aseguró que cada voucher “va a ser destinado, en todo caso, a los capacitadores, que pertenecerán a empresas privadas”.

“Hasta ahora, casi ninguna empresa privada se interesa por formar parte de este programa”, añadió. “El tema de la capacitación es un gran ‘verso’. Hubo gobiernos anteriores que sostenían el mismo ‘relato’, bajo la premisa de que ‘la gente no trabaja porque no sabe trabajar’. Es totalmente falso. En el Polo Obrero tenemos docentes, enfermeros y trabajadores de todos los rubros, incluyendo profesionales matriculados”, subrayó.

Por último, Fabián Servín evaluó que el problema de los trabajadores es “la economía y la falta de trabajo”, y consideró que “el plan económico del Gobierno nacional no va para ningún lado” y genera el cierre de numerosas empresas a lo largo del país.

“Estamos con cerca de un 8% de desocupación en el país. Tenemos un plan económico que se basa en la venta y la explotación de los bienes naturales, el crédito internacional y la especulación financiera, y que no contempla la producción. Tenemos reuniones permanentes. En Buenos Aires se está coordinando un plan de acción nacional. Queremos ‘frenar’ este cambio en el programa ‘Volver al Trabajo’. Estamos elaborando la presentación de un amparo judicial colectivo”, expresó.