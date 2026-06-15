Ahora que la guerra se aleja, gobernantes iraníes deben hacer frente a una población enfadada y amargada

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas caminan por una calle con banderas iraníes y un cartel con imágenes del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Teherán.

DUBAI/LONDRES, 15 jun - Los gobernantes teocráticos ​de Irán han logrado repeler una campaña militar estadounidense, pero es posible que sus verdaderos problemas estén a punto de comenzar: gestionar las exigencias contrapuestas de los partidarios de la línea dura —animados por haber sobrevivido al ataque— y las de un pueblo empobrecido y enfurecido.

Los poderosos partidarios de la línea dura de Irán se sienten fortalecidos por un enfrentamiento ‌de tres meses que consideran que Irán ha ganado. Quieren que los dirigentes ‌adopten una postura firme en las próximas negociaciones con Estados Unidos y den prioridad al rearme, confiados en que pueden sofocar cualquier disidencia interna por la fuerza.

Los iraníes de a pie, sin embargo, están desesperados por que cualquier beneficio de la paz o ayuda financiera se utilice para elevar el nivel de vida y ofrecer mejores perspectivas tras una guerra destructiva que ha seguido a años de dolorosas sanciones.

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Ambos bandos tienen grandes expectativas, exigencias contradictorias y poca paciencia. En el fondo se cierne el espectro de nuevas protestas masivas como los disturbios que las autoridades sofocaron en enero matando a miles de manifestantes.

INDIGNACIÓN POPULAR POR LA CRISIS ECONÓMICA

"En el momento en que termine la guerra, y dado que este acuerdo provisional es inestable, comenzarán los verdaderos problemas para la clase clerical iraní", afirmó Hamidreza Azizi, investigador visitante del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad de Berlín.

Cuatro funcionarios iraníes y un exfuncionario describieron a Reuters las presiones a las que se enfrenta ahora la ​República Islámica, mientras su población deja atrás la guerra para ⁠contemplar las ruinas de su economía.

Tres de esos funcionarios señalaron que existe una expectativa pública de que cualquier alivio financiero que el Gobierno haya obtenido gracias a la suspensión de ‌las sanciones o a la recuperación de activos se utilice para impulsar la economía y mejorar la vida de la gente.

Uno de ellos, un alto funcionario ⁠que describió a los iraníes como "cansados de la guerra y las dificultades económicas", afirmó que los fondos probablemente se ⁠destinarían a la reconstrucción, a inyecciones de liquidez para los bancos y a un apoyo económico más amplio.

Los cuatro funcionarios reconocieron abiertamente o aludieron a los riesgos de que se reanudaran las protestas si las autoridades no lograban mejorar el nivel de vida. Uno de ellos describió el acuerdo para poner fin a la guerra como "un arma de doble filo", dado el elevado nivel de ⁠expectativas de la población.

El exfuncionario, un reformista, afirmó que los riesgos eran bien conocidos en las más altas esferas del liderazgo iraní y que esa era una de las ​razones por las que Teherán había aceptado el acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

Se espera que el memorando para poner fin a ‌la guerra, que Irán y Estados Unidos firmarán el viernes, incluya algunas ayudas financieras para ‌Irán, a las que se sumarán otras si las partes logran cerrar un acuerdo más amplio a finales de este verano.

La economía iraní se enfrenta a una inflación muy ⁠elevada, una moneda en caída libre, un desempleo generalizado y, desde que comenzó la guerra, daños masivos en la industria y las infraestructuras cuya reparación resultará muy costosa.

"Desde una perspectiva interna, Irán dispone ahora de un margen de tiempo limitado para controlar la situación interna. Estados Unidos siempre se ha centrado en la evolución interna de Irán y sigue haciéndolo", afirmó Saeed Laylaz, economista y analista político iraní.

Conseguir un alivio de las sanciones a más largo plazo —que permita a las empresas iraníes volver a acceder a los mercados y las finanzas mundiales— requeriría un acuerdo más amplio con Estados Unidos sobre ​el programa nuclear de Teherán, algo ‌que todavía se considera una perspectiva lejana.

RADICALES BUSCAN RECOMPENSA

A lo largo de la guerra, las autoridades iraníes sofocaron la disidencia mediante severas advertencias y castigos draconianos, y desplegando a sus partidarios en las calles en una serie de manifestaciones casi incesantes y otros actos de apoyo al sistema.

Tras años instando al establishment a adoptar una línea más dura contra Occidente y a demostrar el poder iraní mediante acciones como el bloqueo del estrecho de Ormuz, los partidarios de la línea dura se sienten reivindicados y esperan que sus esfuerzos sean recompensados.

El bando de la línea dura abarca una serie de facciones, entre ellas la Guardia Revolucionaria. Pero mientras que la Guardia está ahora dispuesta ⁠a aceptar un acuerdo para ayudar a la República Islámica a sobrevivir, el llamado Frente Paydari no lo está.

El frente incluye a destacados miembros del Parlamento, políticos veteranos y figuras influyentes de los medios de comunicación, y cuenta con un amplio seguimiento entre la población que ha inundado las calles desde el inicio de la guerra.

Aunque no tienen el poder suficiente para revocar la política estatal, pueden causar dificultades al establishment.

Muchos de ellos están consternados por el hecho de que Irán esté aceptando ahora las negociaciones con Estados Unidos en lugar de esperar a conseguir mejores condiciones, especialmente tras el asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, el primer día del conflicto.

"Están haciendo un trato con el enemigo que martirizó a nuestro líder, a pesar de que habíamos ganado la guerra. ¿Qué ha sido de vengar la sangre del imán Jamenei? ¿Qué tipo de gobierno islámico es este? Y ahora, el viernes, quieren dar la mano a los asesinos del imán", dijo Hossein, miembro de la milicia voluntaria Basij, dirigida por la Guardia Revolucionaria, utilizando un título ‌reverencial para referirse al difunto líder iraní y pidiendo que no se revelara su apellido.

Uno de los cuatro funcionarios con los que habló Reuters, aunque reconoció la necesidad de abordar las dificultades de la población, afirmó que la guerra había demostrado que las capacidades militares de Irán eran la máxima prioridad. La reconstrucción del poderío militar iraní "continuará a pleno ritmo", dijo el funcionario.

Si el acuerdo provisional se tradujera en una rápida inyección de fondos a la economía, el Gobierno podría retrasar por ahora el momento de rendir cuentas ante su pueblo, afirmó Azizi.

"El reto más inmediato para los dirigentes es cómo convencer a su propia base de apoyo de línea dura de que este es realmente un buen acuerdo. Y eso se debe a que, a lo largo de la guerra y durante el alto el fuego, se ‌apoyaron en gran medida en esta minoría radical", añadió.

A las dificultades a las que se enfrentan las autoridades se suma que la última ronda de protestas importantes, entre 2022 y 2023, supuso una retirada de facto en la cuestión de las normas de vestimenta pública para las mujeres.

Desde las manifestaciones masivas por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, las mujeres han podido salir a la calle sin el velo, obligatorio durante ‌mucho tiempo, lo que supone una fuente constante ⁠de irritación para los partidarios de la línea dura.

Durante el conflicto, la Guardia Revolucionaria se hizo aún más poderosa, contribuyendo a aupar a su candidato preferido, Mojtaba Jamenei, en sustitución de su difunto padre como líder supremo. Jamenei aún no ha aparecido en público y la Guardia sigue en ascenso, según los analistas.

Podrían ​estar tan dispuestos a tomar medidas drásticas contra los radicales ideológicos que rechacen un acuerdo que ellos mismos han ayudado a negociar como contra los manifestantes que desafían el sistema islámico, afirmó Alex Vatanka, investigador principal del Instituto de Oriente Medio en Washington.

"Creo que irán a por cualquiera que desafíe el consenso porque el control interno ahora, tras la muerte de Ali Jamenei, es extremadamente importante. Habrá libertades sociales, como que las mujeres puedan salir sin hiyab, pero no habrá tolerancia con las libertades políticas", afirmó.

Con información de Reuters