Ahora Chacra: Misiones lanzó un programa de reintegros para impulsar el desarrollo del sector agropecuario

Con el objetivo de fortalecer la actividad productiva y aliviar los costos del sector primario, el Gobierno de Misiones puso en marcha el programa Ahora Chacra, una iniciativa que otorga reintegros del 20% en la compra de insumos agropecuarios. El beneficio comenzó a regir este viernes y ya cuenta con más de 50 comercios adheridos en distintos municipios de la provincia.

La herramienta está destinada a productores agropecuarios que utilicen tarjetas de débito de Banco Macro vinculadas a las cuentas donde perciben los ingresos provenientes de su actividad productiva. El programa contempla un tope de reintegro de hasta $100.000 mensuales por tarjeta y comercio, sobre compras que podrán alcanzar un límite de $500.000 por mes.

Entre los productos incluidos se encuentran insumos y herramientas fundamentales para la producción, como medias sombras, plásticos, alambres, caños, grampas, biofertilizantes, alimentos balanceados, sistemas de riego por goteo, semillas certificadas, plantines, palas, tijeras, motoguadañas y carretillas, entre otros.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por los ministerios de Hacienda y de Agro y la Producción, la Agencia Tributaria Misiones (ATM) y Banco Macro. El esquema de reintegros está orientado principalmente a productores yerbateros, tealeros, tabacaleros y otros sectores de la producción primaria de la provincia.

Para acceder al beneficio, los productores deberán realizar las compras con la tarjeta de débito habilitada para la operatoria. La identificación de las tarjetas alcanzadas por el programa puede consultarse a través del portal de la Agencia Tributaria Misiones, ingresando con clave fiscal en la sección “Mi Perfil”.

Desde el Gobierno provincial estiman que la medida beneficiará de manera directa a más de 25.000 productores, al tiempo que contribuirá a fortalecer el comercio local mediante el aumento de las operaciones en agroveterinarias, ferreterías y establecimientos vinculados al sector rural.

Además, las autoridades destacaron que continúa abierto el proceso de adhesión para nuevos comercios interesados en participar del programa, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial y facilitar el acceso de los productores a los beneficios en toda la provincia.