La Rioja avanza con trabajos clave para garantizar agua potable en zonas rurales: todos los detalles

El Gobierno de La Rioja continúa con las obras que corresponden al nuevo acueducto en la localidad de Santo Domingo. Los trabajos hídricos tienen como objetivo garantizar el acceso al agua potable a familias que hasta el momento no contaban con un suministro regular. Esta infraestructura permitirá transportar el agua desde la fuente hasta el punto de distribución comunitaria.

Los trabajos incluyen la instalación de 3.200 metros de cañería de polietileno de alta densidad (PEAD), de 75 y 63 milímetros de diámetro, que conectarán una perforación ubicada en el Campo de Los Españoles con el centro de la localidad. También, se ejecuta una red interna de distribución de 600 metros, destinada a abastecer de manera directa a nueve familias rurales que históricamente han tenido dificultades para acceder al agua potable en forma continua y segura.

Obra en conjunto

Las obras se llevan adelante mediante la colaboración conjunta del Ministerio de Agua y Energía provincial y los vecinos, quienes participaron activamente en tareas de zanjeado y apoyo operativo durante la ejecución. Ante la ausencia de aportes nacionales, el Gobierno de La Rioja decidió avanzar con recursos propios para garantizar el acceso al agua potable en Santo Domingo.

La gestión de Insfrán avanza con iniciativas fundamentales para el desarrollo territorial en el interior formoseño

El Gobierno de Formosa continúa profundizando la obra pública ejecutando importantes obras de infraestructura vial e hídrica en distintas localidades del interior, financiadas íntegramente con recursos provinciales en Buena Vista y zonas aledañas. Los trabajos son coordinados por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y abarcan tareas de estabilizado granular, mejoramiento de caminos vecinales y mantenimiento de reservorios de agua, con el objetivo de garantizar conectividad, abastecimiento y desarrollo territorial.

El administrador general de la DPV, Javier Caffa, encabezó una recorrida de obras en Buena Vista, Siete Palmas y Tres Lagunas, junto a los presidentes de las comisiones de fomento de cada localidad. El funcionario destacó que “las obras se ejecutan con fondos propios del Estado provincial, en respuesta al abandono y la paralización de proyectos nacionales durante la gestión de Javier Milei”, en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

En Buena Vista, Caffa supervisó junto al jefe comunal Rubén Pereira los trabajos en el reservorio de agua cruda para la planta potabilizadora y la obra de estabilizado granular sobre la Ruta Provincial N° 4, en el tramo que conecta con Primera Junta. Estas obras permitirán mejorar el acceso y asegurar el suministro de agua a la población.