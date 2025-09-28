Dinamarca prohíbe los vuelos de drones tras nuevos avistamientos en bases militares

Imagen de archivo de personas pasando frente al aeropuerto de Aalborg, Dinamarca.

Dinamarca ordenó el domingo prohibir los vuelos civiles de aviones no tripulados, después de que se avistaron drones en varias instalaciones militares durante la noche, tras una semana en la que hubo que cerrar de forma temporal varios aeropuertos.

El ejército danés afirmó en un comunicado que desplegó "varias capacidades" en respuesta a los avistamientos nocturnos en las bases, declinando hacer más comentarios sobre la naturaleza de su respuesta.

La presencia de drones a principios de esta semana obligaron a cerrar varios aeropuertos daneses, incluido el de Copenhague el lunes por espacio de casi cuatro el lunes.

Dinamarca calificó los drones de "ataque híbrido". No se ha pronunciado de manera definitiva sobre quién cree que es el responsable, pero la primera ministra, Mette Frederiksen, insinuó que podría ser Rusia, país al que calificó como la principal "amenaza para la seguridad europea".

Los drones civiles estarán vetados en el espacio aéreo danés desde el lunes hasta el viernes de la próxima semana, cuando Dinamarca, que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea durante el segundo semestre de este año, acogerá a los líderes europeos.

"Actualmente nos encontramos en una difícil situación de seguridad y debemos garantizar las mejores condiciones de trabajo posibles para las fuerzas armadas y la policía cuando sean responsables de la seguridad durante la cumbre de la UE", afirmó el domingo en un comunicado el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen.

Dinamarca acogerá el miércoles a los líderes de la UE, a los que seguirá el jueves una cumbre de la Comunidad Política Europea, más amplia y de 47 miembros, creada para unir a la UE con otros países europeos amigos tras la invasión de Ucrania por Rusia en 2022.

Una fragata de defensa aérea alemana llegó a Copenhague el domingo para ayudar en la vigilancia del espacio aéreo durante los eventos de alto nivel.

Con información de Reuters