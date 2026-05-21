Activistas de la flotilla de Gaza serán deportados tras las burlas de un ministro israelí

Un buque de la marina israelí llega al puerto de Ashdod, en el sur de Israel

Activistas de la ​flotilla de Gaza que fueron detenidos por Israel y posteriormente inmovilizados en el suelo ante las burlas del ministro de Seguridad Nacional israelí, de extrema derecha, han sido puestos en libertad y serán deportados a Turquía este jueves, ‌dijeron las autoridades.

Los activistas fueron detenidos en un puerto ‌del sur de Israel después de que la Armada israelí interceptara su flotilla de protesta en aguas internacionales. El trato que recibieron por parte de los agentes de policía bajo las órdenes de Itamar Ben-Gvir provocó una protesta internacional y una reprimenda del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Ben-Gvir y al menos otra ministra del Gobierno de Netanyahu, la responsable de Transportes, Miri Regev, publicaron videos al estilo de campaña electoral en los que aparecían visitando el puerto y arremetiendo contra los manifestantes, un gesto llamativo de cara a unas posibles elecciones anticipadas en Israel.

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ACTIVISTAS SERÁN TRASLADADOS EN AVIÓN A TURQUÍA DESDE EL SUR DE ISRAEL

Los organizadores de la flotilla afirman ​que su objetivo es romper el bloqueo ⁠de Israel sobre Gaza mediante la entrega de ayuda humanitaria, algo que, según las organizaciones de ayuda, sigue siendo escaso ‌a pesar del alto el fuego negociado por Estados Unidos entre Israel y Hamás, en vigor desde octubre ⁠de 2025, que incluye garantías de un aumento de la ayuda.

La flotilla ⁠partió del sur de Turquía esta semana antes de ser interceptada el miércoles. Flotillas anteriores —incluida una en la que viajaba la activista sueca Greta Thunberg— también fueron interceptadas por Israel, y sus participantes fueron posteriormente deportados.

En un comunicado, la organización israelí de derechos humanos ⁠Adalah dijo que los aproximadamente 430 activistas habían sido puestos en libertad en el sur de Israel y serían ​deportados a través del aeropuerto de Ramon, cerca de Eilat, en el mar Rojo.

El ministro ‌de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, dijo que su ‌país estaba organizando vuelos especiales para traer a Turquía tanto a ciudadanos turcos como a participantes de terceros países. Entre ⁠los pasajeros de la flotilla se encontraban ciudadanos de España, Corea del Sur e Irlanda.

"Seguiremos defendiendo los derechos de nuestros ciudadanos y cumpliendo con nuestra responsabilidad humanitaria hacia la población civil de Gaza", dijo Fidan.

El ministro de Asuntos Exteriores de España dijo que sus diplomáticos en Israel habían sido informados de que unos 44 miembros españoles de la flotilla partirían de Israel a las 15:00 hora ​local (1200 GMT).

LAS PROVOCACIONES OCURREN ‌ANTES DE LAS ELECCIONES ISRAELÍES

El video de Ben-Gvir mostraba a unos agentes obligando a una activista a tirarse al suelo después de que ella coreara "Palestina libre".

El video también muestra a decenas de activistas detenidos arrodillados en filas con las manos atadas a la espalda con bridas, en lo que parece ser una instalación portuaria israelí al aire libre. Al fondo, se ve a soldados armados con armas largas patrullando la zona desde a bordo de un ⁠buque militar.

Durante los dos años de ofensiva militar israelí en Gaza, iniciada tras los ataques de Hamás de octubre de 2023, las tropas israelíes solían alinear en el suelo a los palestinos detenidos, con las manos atadas.

"Mírenlos ahora. Vean cómo están ahora, no son héroes ni nada", dice Ben-Gvir en el video mientras pasa junto a los activistas llevando una gran bandera israelí.

Al publicar su propio video en el puerto de Asdod, la ministra de Transporte, Miri Regev, miembro del partido político de Netanyahu, dijo: "Esto es lo que se les debería hacer a los partidarios del terrorismo que vinieron a romper el asedio de Gaza".

Netanyahu, que lidera el Gobierno más de derechas de la historia de ‌Israel, dijo que la conducta de Ben-Gvir "no se ajusta a los valores y normas de Israel". El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, dijo que había "traicionado la dignidad de su nación".

La base política de Ben-Gvir incluye a algunos de los votantes más nacionalistas de Israel, un bloque al que el partido Likud, liderado por Netanyahu, ha intentado cortejar en el pasado antes de las elecciones nacionales, cuya próxima convocatoria está prevista para el 27 de octubre.

Esta semana, Israel se ha acercado a la celebración de elecciones anticipadas después de que ‌los parlamentarios dieran su visto bueno inicial a la disolución del Parlamento, mientras que las encuestas de opinión indican que Netanyahu perdería las primeras elecciones nacionales desde los ataques de Hamás de 2023.

INDIGNACIÓN INTERNACIONAL

La detención y las burlas a los activistas llevaron a Francia, Canadá, España, Polonia, ‌Portugal y Países Bajos a convocar ⁠a los principales diplomáticos israelíes en sus países.

Canadá y España se encuentran entre los países que han impuesto sanciones a Ben-Gvir y al ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, alegando que incitaron a ​la violencia contra los palestinos.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, dijo que, independientemente de lo que se piense de la flotilla, "nuestros compatriotas que participan en ella deben ser tratados con respeto y puestos en libertad lo antes posible".

Con información de Reuters