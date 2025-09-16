España convocará al enviado israelí en protesta por los comentarios sobre el primer ministro Sánchez

FOTO DE ARCHIVO: El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, observa durante una reunión con el primer ministro británico, Keir Starmer (no en la foto), en el interior del número 10 de Downing Street, en Londres, Reino Unido

El Ministerio de Asuntos Exteriores español anunció que convocaría al encargado de negocios israelí el martes para protestar por los comentarios sobre el presidente del Gobierno español realizados por el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar.

Saar llamó a Pedro Sánchez "antisemita y mentiroso" en un mensaje en la red social X el lunes después de que el presidente español apoyara las masivas protestas propalestinas en Madrid que llevaron a la cancelación de la última etapa de la carrera ciclista La Vuelta.

"Esta mañana, el Ministerio de Asuntos Exteriores convocará al encargado de negocios de la Embajada de Israel en España para protestar por las inaceptables palabras y posiciones del ministro de Asuntos Exteriores israelí en relación con España y el presidente del Gobierno", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Será la segunda vez en menos de una semana que el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convoca al enviado para protestar por comentarios del gobierno israelí.

Con información de Reuters