¿Quién está a bordo de la Estación Espacial Internacional?

La NASA ordenó el viernes a los cinco astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional que se refugien y se preparen para una posible evacuación, mientras una tripulación rusa intentaba reparar una fuga de aire en la parte del laboratorio orbital que les corresponde.
La NASA revocó esa orden unas dos horas más tarde y comunicó a los astronautas que podían regresar a la estación. Cuatro astronautas de la misión SpaceX Crew-12 de la NASA se refugiaron en la nave espacial Dragon, junto con Chris Williams, un astronauta de la NASA del equipo de la Expedición 74 de la estación espacial:
JESSICA MEIR, COMANDANTE DE LA NAVE ESPACIAL
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Estadounidense. Meir es la comandante de la nave espacial Dragon de la NASA para la misión SpaceX Crew-12. Nacida en Caribou, en el estado de Maine, fue seleccionada como astronauta de la NASA en 2013. Este es su segundo vuelo al espacio.
JACK HATHAWAY, PILOTO DE LA NAVE ESPACIAL
Estadounidense. El astronauta de la NASA Hathaway es el piloto de la Dragon. Comandante de la Marina de los Estados Unidos, natural de South Windsor, en el estado de Connecticut, este es su primer vuelo espacial.
SOPHIE ADENOT, ESPECIALISTA DE MISIÓN
Francesa. Astronauta de la Agencia Espacial Europea, Adenot fue seleccionada como astronauta en 2022 tras obtener una licenciatura en ingeniería en Toulouse, en Francia, y trabajar como piloto de helicóptero e ingeniera de diseño.
ANDREY FEDYAEV, ESPECIALISTA DE MISIÓN
Ruso. Cosmonauta de Roscosmos, esta es su segunda estancia de larga duración. Pasó 186 días en órbita como ingeniero de vuelo de la Expedición 69 en 2023.
Los miembros de la tripulación de la Expedición 74, que comenzó el 8 de diciembre y debía terminar este verano boreal, son:
CHRIS WILLIAMS, INGENIERO DE VUELO
Estadounidense. Astronauta de la NASA e ingeniero de vuelo de la Expedición 74.
SERGEY KUD-SVERCHKOV, COMANDANTE
Ruso. El cosmonauta de Roscosmos es el comandante de la tripulación de la Expedición 74.
SERGEI MIKAEV, INGENIERO DE VUELO
Ruso. El cosmonauta es ingeniero de vuelo de la Expedición 74.
(Reportaje de Doina Chiacu; edición de Scott Malone y Nick Zieminski)