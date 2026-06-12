¿Qué pasa con la revisión de votos impugnados en elecciones de Perú?

Foto de archivo de la votación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

Perú se encuentra ​en la recta final de la carrera presidencial con la revisión de los votos impugnados, un proceso que podría tomar días o semanas antes de que se conozca el ‌resultado final de unas de las elecciones ‌más ajustadas en la historia del país.

Tras el balotaje del domingo, la derechista Keiko Fujimori supera al izquierdista Roberto Sánchez por una diferencia de un poco más de 1.000 votos.

A continuación se describe cómo será el proceso de revisión de votos y pedidos de nulidad de votos, y hasta cuánto tardaría en definirse la persona que gobernará Perú en los próximos cinco años:

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

VOTOS OBSERVADOS/IMPUGNADOS EN JUEGO

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) comenzó a revisar unas 1.600 actas electores de distintas zonas del país ​y que representan aproximadamente 400.000 ⁠votos, según expertos.

La gran mayoría de las actas enviadas para su revisión provienen de la ‌región de Lima, bastión electoral Fujimori, y se espera que, una vez resuelta, ⁠la candidata sume más apoyo.

Hasta la mañana del viernes Fujimori ⁠tenia un 50,004% de los votos frente al 49,996% de Sánchez, con casi un 98,258% de las mesas electorales contabilizadas por la oficina electoral.

¿QUÉ CAUSA LA REVISIÓN DE VOTOS?

Cada acta electoral de Perú tiene ⁠una hoja con el conteo de votos para cada candidato. Cualquier inconsistencia en la ​suma o fallas en su llenado puede dar lugar a su observación ‌o impugnación para revisión.

En cada mesa de votación ‌ambos partidos pueden tener "personeros" u observadores electorales -tanto en el país como en el extranjero-, con ⁠facultad para impugnar el acta o el conteo de votos y solicitar su revisión.

¿QUÉ PASA CON LOS VOTOS EN REVISIÓN?

Un Jurado Electoral Especial (JEE), compuesto por tres miembros, revisa las actas de la mesa electoral impugnada. Si el problema es simple, como un error contable, se puede resolver rápidamente y ​el acta pasa ‌al recuento y computo final.

De lo contrario, se solicita el acta al centro de votación y se convoca una audiencia pública para revisar los votos en un plazo de tres días. Las audiencias, que se transmiten en directo por YouTube, incluyen observadores electorales de cada partido y disponen de tres días hábiles para revisar los votos.

Si es ⁠necesario, el jurado electoral puede ordenar un recuento de los votos en esa instancia, una norma que aprobó el Congreso el año pasado para resolver discrepancias y garantizar que no se pierdan votos.

Posteriormente, una vez resuelta la impugnación del acta, los votos se envían para su inclusión en el recuento oficial.

¿Y LOS PEDIDOS DE NULIDAD?

Además de las 1.600 actas para revisión, el partido Juntos por el Perú de Sánchez solicitó el jueves al JNE la nulidad de votos de unas 2.400 actas de sufragio.

El equipo de Sánchez ‌considera que en 1.751 actas de votos en Perú hay "indicios razonables de fraude" porque ha detectado "patrones de repetición" en varias actas al registrar la misma cantidad de votos a favor de Fujimori.

Afirma que en otras 647 actas de votación en Estados Unidos se detectaron "irregularidades" en el transporte del material electoral.

Por su parte el partido Fuerza Popular de Fujimori pidió anular 31 actas, que involucran a unos 7.500 votos de ‌la región andina de Puno, bastión de la izquierda, alegando que no se les permitió la participación de sus observadores electorales.

El JNE tiene tres días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud de Sánchez. El jueves, el ‌ministro de Relaciones Exteriores ⁠manifestó que el país no había detectado ningún problema con el transporte de las papeletas en el extranjero.

¿CUÁNTO SE SABRÁ QUIEN GANA?

El proceso de revisión completo puede ​demorar semanas y la JNE de Perú anunció antes del balotaje que la proclamación oficial del presidente electo se realiza a mediados de julio. Sin embargo, si un candidato comienza a distanciarse por un margen más amplio, el ganador podría conocerse antes.

Con información de Reuters