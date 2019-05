Indio Solari en El Destape Radio: "No sé si habrá otra misa"

El Indio Solarise refirió a la posibilidad de volver a presentarse con un concierto en vivo y señaló: “No sé si habrá otra misa. ¿Qué más quiero yo que tocar en vivo? Pero si no llega una medicina nueva que prolongue mi bienestar un ratito más...". Quiero al menos tocar en vivo acá en el estudio y transmitirlo por streaming”, agregó.

En un diálogo con Marcelo Figueras emitido por el Destape Radio,el músico se refirió también a la actualidad política: "Empieza a haber un odio contra el Gobierno por las medidas que está tomando. Pero no previamente. No prevén que esto pueda pasar". Del mismo modo, advirtió que "¿Crees que Durán Barba es un genio? Es un tonto. Es mago para esas cosas? Vos no te comerías el rosco ni en pedo. Ves el spot y sabés a quien está apuntado".

“Hay gente que está 12 horas sentado para ganarse la comida. ¿Le vas a pedir que cuando para a comerse un pancho lea a Foucault? No. Y eso hace que seamos sojuzgados por intereses que no son nuestros", indicó el ex vocalista de los Redonditos de Ricota. Y advirtió que “el interés nuestro es que la gente viva bien".

"Vivimos copiando. Quizás porque seguimos siendo colonia. Si está el Fondo Monetario gobernando el país no me queda más que pensar que no tenemos decisión económica", indicó el Indio Solari.

En otro orden, habló de la experiencia de creación de su libro “Recuerdos que mienten un poco”. “Hacer el libro fue reaprender mi vida”, aseguró. Y prosiguió: “Estoy teniendo memoria por primera vez en mi vida. En 70 años pasan un montón de cosas". “La belleza es del que la lee no del que la propone”, concluyó.