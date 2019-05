Ramos Padilla: "La causa va mucho más allá de Stornelli"

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, rompió el silencio y habló sobre el curso de la causa que investiga la red de espionaje ilegal de alcance nacional e internacional y que tiene como uno de sus imputados al fiscal macrista Carlos Stornelli.

En un móvil con TN, el magistrado aclaró que “en primer término se trata de una una banda dedicada al espionaje ilegal que tenía actividades en todo el ámbito del país y extranjero que llevaban a cabo espionaje político, judicial y económico” y arremetió que la investigación que lidera junto a su equipo “poco tiene que ver con la causa Cuadernos, ni con la causa de Los Monos, sino que tiene que ver con las actividades de espionaje que se desarrollaban a la sombra de otras investigaciones”.

En ese punto, ejemplificó que entre el espionaje político que se investiga, uno de los afectado fue el gobernador Colombi y el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz y advirtió que “hay un caso puntual que atrae a la opinión pública en general que es por un fiscal de Capital Federal (Stornelli) pero que no es el eje de la investigación”.

“Nada más alejado de eso. Por esa banda de espionaje, hay 15 imputados, es una causa de 30 cuerpos, más de 100 legados y se investigan 30 operaciones. No soy el juez de los jueces ni tengo la capacidad para afectar otras investigaciones”, remarcó Ramos Padilla ante la insistencia del movilero que le insistía en cómo podía afectar la imputación de Stornelli en la “causa de las fotocopias de los cuadernos”.

Asimismo, el juez federal indicó que la investigación apunta a “la situación del poder judicial, la situación de los periodistas” y aseveró que “de esto se sale con mejor poder judicial, con más periodismo”.

“No es que hay un juez bueno o malo, un fiscal bueno o malo, sino que esta causa tiene una discusión de sentido que es cuál es el rol que vamos a permitir que tengan los agentes de inteligencia, los abogados y que podemos vernos engañados por aquellos que se prestan a las operaciones de inteligencia”, arremetió.

Frente a la situación de Stornelli, que el viernes se tiene que presentar a declarar en Dolores y que ya se encuentra en rebeldía por no ir las cuatro veces anteriores, Ramos Padilla fue cauteloso y manifestó: “Prefiero no hablar sobre la situación de un imputado en particular ni su estrategia, no lo puedo juzgado. Lo que sí puedo decir porque está en el expediente que la causa va mucho más allá de Stornelli, hay otro fiscal que está procesado por 11 operaciones de inteligencia”.

“Durante mucho tiempo la prensa estuvo creyendo que esta causa era una exigencia de dinero de un funcionario judicial y un abogado a un empresario y la investigación, cuando se levantó el secreto de sumario, entendieron que es una asociación ilícita con alcance nacional e internacional”, sentenció.