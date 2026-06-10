Viviana Canosa le tiró onda a un famoso periodista en vivo: "Mi suegra"

Viviana Canosa le tiró onda a un famoso periodista en vivo.

Viviana Canosa y Gastón Edul protagonizaron uno de los momentos más comentados de Carnaval Stream cuando la conductora sorprendió al periodista deportivo con una serie de elogios que rápidamente derivaron en un intercambio cargado de dobles sentidos.

Todo comenzó cuando Canosa pidió verlo al aire y aprovechó la oportunidad para destacar una cualidad que, según dijo, la conquistó desde hace tiempo. La charla avanzó entre bromas, elogios y una invitación que no pasó desapercibida para los presentes en el estudio.

Al tomar la palabra, Canosa saludó al periodista y enseguida recibió una devolución que marcó el tono de la conversación. "Hola Viviana. Qué voz inconfundible que tenés, eh", le dijo Edul.

La conductora respondió destacando un aspecto personal del cronista deportivo. "Para mí lo mejor de este chico es que cada vez que lo escucho habla maravillas de su madre", comentó. Lejos de esquivar el comentario, Edul recogió el guante y respondió con humor: "Las veces que hizo de suegra mi vieja siempre estuvo muy bien. ¿Como nuera cómo sos?".

Viviana Canosa le tiró onda a un famoso periodista en vivo.

La respuesta de Viviana Canosa

Canosa continuó el juego y aseguró que tiene una excelente relación con las madres de sus parejas. "Soy divina. Soy de ir a tomar un café con mi suegra fuera de mi vínculo familiar. Tengo un vínculo con las suegras", afirmó y confesó. "Me perdí, ya no sé lo que te quería decir".