El Turco Asís reveló la decisión de Patricia Bullrich de cara a las Elecciones 2027: "Lo saben todos"

Fuerte revelación de Asís sobre Bullrich.

El escritor y analista político Jorge "Turco" Asís volvió a agitar el avispero libertario. En su columna de Entrelíneas, publicada en su sitio personal, dedicó varios pasajes a Patricia Bullrich y a su lugar en el tablero rumbo a las elecciones de 2027, en un texto cargado de su habitual ironía y de los apodos con los que suele retratar al poder.

¿Cuál es la decisión que tomó Patricia Bullrich?

Para Asís, la senadora se transformó en uno de los grandes dilemas del oficialismo. El analista sostiene que los hermanos Milei están "intolerablemente aturdidos" por las diferenciaciones de Bullrich, a quien apoda "la Montonera del Bien", y que no terminan de encontrar la forma de tratarla sin pagar un costo en las encuestas.

En ese marco, el escritor fue directo sobre cuál sería la verdadera ambición de la dirigente. "Saben todos que Patricia tiene pendiente sólo otro oficio. Ser próxima presidente. Probablemente lo merezca", escribió. La idea la reforzó luego en declaraciones radiales: para Asís, Bullrich "tiene una sola cuestión pendiente, ser presidenta de la República".

Karina Milei y Patricia Bullrich están negociando.

El trascendido sobre la vicepresidencia

¿Y qué habría pasado puertas adentro entre Bullrich y la cúpula libertaria? Acá aparece el dato más picante de la columna, aunque siempre en el terreno del trascendido y sin confirmación oficial de los protagonistas. Según relató Asís, Bullrich le habría sugerido a Karina Milei que estaría dispuesta a moderar su perfil a cambio de que le aseguraran la vicepresidencia en una eventual fórmula Milei-Bullrich.

La respuesta, siempre según la versión del analista, habría sido un rechazo. Asís describe a Karina como la verdadera administradora del poder dentro del Gobierno, "la que decide quién va o no", y asegura que le comunicó a Bullrich que semejante pretensión "no podía ser posible".

Patricia Bullrich quiere ser vicepresidenta de Javier Milei.

Ni Bullrich ni el entorno de los Milei confirmaron públicamente ese intercambio, que forma parte del análisis editorial de Asís y no de una declaración oficial. Aun así, la columna volvió a exponer las tensiones cada vez más visibles entre la senadora y La Libertad Avanza, un cortocircuito que, según el escritor, el oficialismo todavía no sabe cómo resolver de cara a 2027.