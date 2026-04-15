Un hombre dijo lo que todos piensan de Milei en un móvil de LN+: "Nos están tomando..."

Del anuncio oficial a la realidad del comercio.

El optimismo oficial sobre el rumbo económico volvió a chocar con la mirada de quienes viven el día a día. Durante una recorrida televisiva por una galería de la zona de Caballito, un comerciante expresó con crudeza su situación.

La entrevista se dio en el canal LN+, cuando la periodista le trasladó al hombre la afirmación del funcionario: “El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que se vienen los mejores 18 meses de la economía argentina que se vivieron en décadas. ¿Qué creés? ¿Que es así o que no es así?”. La respuesta fue inmediata y sin filtros. “Que nos están tomando el pelo. Ustedes lo saben”, lanzó el comerciante, visiblemente molesto por la situación económica actual.

Ante la repregunta de la periodista —“¿Por qué? Contame”— el entrevistado utilizó el propio panorama comercial como ejemplo para explicar su postura. “En esta galería tenías que estar en lista de espera para conseguir un local. Uno o dos años. Hay ocho locales vacíos. Ahí tenes la pauta”.

La periodista remarcó entonces que muchos comerciantes atraviesan un momento complicado. El hombre no dudó en compartir su experiencia personal: “Yo tengo un negocio. La estoy pasando mal. Laburo, todo lo que sea, pero no se vende. Vinieron a hacer esto (destrozar el trabajo y la economía)”, afirmó con preocupación.

El índice de inflación

El diálogo continuó cuando se mencionó el dato oficial de inflación de marzo, que marcó un 3,4%. Lejos de coincidir con ese número, el comerciante cuestionó la forma en que se mide el índice. “¿3,4? ¿La nafta cuánto aumentó? ¿Los colectivos? Si vos medís la inflación en un contexto general de cosas que ya no se usan o que no son de consumo popular… ¿Por qué no medís la nafta? Poneme la luz, la leche, el pan, el azúcar y ahí medime la inflación”, reclamó.

Aumentan los negocios vacíos.

“¿Sabés lo que pasa? Estos tipos no están en el día a día”, expresó con indignación. Sobre el final, el comerciante dejó una reflexión que sintetizó su enojo y frustración: “Hay una total desconexión, no bajan al llano. Es cruel lo que te voy a decir: los tipos no saben lo que es bañarse con agua fría”.