Telefe mueve fichas: un conductor reveló que podría volver para pelearle a Mirtha

Telefe mueve fichas para competirle a El Trece.

En Telefe saben que la batalla por el rating no da respiro. Y cuando del otro lado está nada menos que Mirtha Legrand, cada movimiento se mide con lupa. Por eso, en los últimos días empezó a tomar fuerza una versión que sacudió el tablero: el posible regreso de un clásico que supo plantarse de igual a igual en la noche del sábado.

¿Cuál es el programa que podría volver a Telefe?

El nombre no es otro que PH, Podemos Hablar. Y quien salió a ponerle voz a los rumores fue el propio Andy Kusnetzoff, que rompió el silencio y dejó abierta la puerta a una vuelta que, de concretarse, promete recalentar la competencia.

Telefe avanza con el regreso de PH Podemos Hablar.

“Siempre hay posibilidad de que vuelva con PH”, deslizó el conductor, en una frase que no pasó desapercibida. Sin confirmaciones oficiales, pero con ese tono que en la tele suele ser más que un guiño, Andy dejó entrever que el formato todavía tiene vida.

Andy Kusnetzoff quiere competirle a Mirtha

Lejos de esquivar el tema, incluso recordó lo que fue su histórico duelo con Mirtha. “La competencia siempre fue bárbara”, lanzó, en una declaración que revive uno de los enfrentamientos más interesantes de los últimos años en la televisión argentina. Dos estilos opuestos, dos públicos distintos y una pelea constante por el encendido.

Por ahora, el regreso no está cerrado. “Falta”, aclaró Kusnetzoff, bajando un poco la espuma. Pero al mismo tiempo dejó una frase que en Telefe resuena fuerte: “Si te va bien… volvés”. Y en ese sentido, PH tiene con qué sostenerse. El ciclo se despidió con buenos números y sin desgaste evidente, algo poco común en la pantalla actual.

Mientras tanto, en el mundo del espectáculo ya lo dan casi por hecho. Yanina Latorre fue una de las que se animó a ir más allá y aseguró que el regreso está prácticamente confirmado. Una versión que, como suele pasar, alimenta la expectativa y acelera los tiempos.

En los pasillos del canal no dicen nada, pero el movimiento es claro. Telefe necesita reforzar su grilla y recuperar terreno en una franja donde la competencia es feroz. Y apostar por un formato probado, con un conductor consolidado, parece una jugada lógica.

Si se concreta, no será solo una vuelta más. Será el regreso de un clásico que supo incomodar, emocionar y generar momentos virales. Y, sobre todo, un nuevo capítulo en la eterna pelea por el rating.