Novaresio quiso defender a Milei y sus compañeros lo ubicaron en vivo: “Son”

Luis Novaresio intentó defender a Javier Milei.

En la televisión argentina, los debates políticos suelen tener temperatura alta. Pero lo que pasó en Desayuno Americano fue más allá: un cruce en vivo que dejó a Luis Novaresio contra las cuerdas y generó uno de los momentos más comentados del día.

Pamela David arremetió contra el votante de Javier Milei

Todo arrancó con una reflexión de Pamela David que parecía abrir un debate incómodo pero necesario. “Sé que es incómodo decirle a la gente que votó mal”, planteó, en referencia al clima social actual. Una frase que, lejos de pasar desapercibida, fue el disparador de una discusión que rápidamente subió de tono.

Pamela David lo frenó en seco a Luis Novaresio.

Luis Novaresio defendió a Milei

Novaresio no tardó en responder. Con su estilo pausado, intentó desmarcarse de esa idea y defendió el resultado electoral. “No comparto que se votó mal”, sostuvo, argumentando que el gobierno de Javier Milei está llevando adelante medidas que ya había anticipado en campaña.

En ese punto, el periodista fue más allá y dejó una definición que generó ruido en la mesa: habló de “reliogisar la política”, una expresión que no terminó de quedar clara, y cuestionó la lógica de dividir todo en bandos. Para él, el voto es “un préstamo a plazo determinado”, una especie de contrato temporal entre la sociedad y el poder.

Pero cuando parecía que el planteo iba a seguir en ese carril, llegó el momento que cambió todo. Pamela David lo interrumpió con una frase directa, sin rodeos y con un tono que descolocó al panel: “Dijeron que iban contra la casta… y son la casta pura”.

El impacto fue inmediato. En el estudio se hizo un silencio incómodo y todas las miradas apuntaron a Novaresio, que por unos segundos dudó en cómo responder. La seguridad inicial dio paso a un titubeo que no pasó desapercibido.

Intentando retomar el control, el periodista volvió a su idea original: “La gente votó a un candidato que le dio ciertas expectativas”, insistió, evitando meterse de lleno en la acusación. Pero el momento ya estaba instalado.

Como era de esperarse, el fragmento no tardó en viralizarse. En redes, algunos respaldaron la postura de Novaresio, mientras que otros celebraron la intervención de Pamela David que dejó en claro que Milei estafó a sus propios votantes con todas sus promesas de campaña.