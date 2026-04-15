Nelson Castro criticó a Javier Milei en vivo: "Gobernar es..."

La política argentina no da respiro y, esta vez, el escenario fue el estudio de Radio Rivadavia. En el aire de Vamos Rivadavia, se desató un análisis profundo y descarnado sobre la naturaleza del poder y la gestión de Javier Milei. Con la autoridad que dan los años frente al micrófono, Nelson Castro fue tajante al desmitificar la idea de que los problemas de un país se resuelven solo con números: “Gobernar es algo más complejo que una tabla de Excel”, disparó el conductor, dejando en claro que la realidad social no siempre encaja en las fórmulas matemáticas del oficialismo.

El núcleo de la crítica del periodista apuntó directamente a la formación y el enfoque del actual Presidente. Para Castro, el gran escollo de la administración libertaria radica en una perspectiva unidimensional que ignora las variables humanas y políticas que atraviesan a la sociedad. “El problema de Milei es que su visión es una visión exclusivamente económica”, subrayó el analista, señalando que, si bien la teoría es importante, la práctica de gobernar exige una sensibilidad que trasciende los manuales de la escuela austríaca.

Nelson Castro expuso a Javier Milei.

En ese sentido, Nelson Castro destacó que la economía tiene múltiples vertientes y que no todas son verdades absolutas que se puedan aplicar de forma lineal sobre la gente. “Con la economía sola no se solucionan las cosas, y sobre todo con las reglas de la teoría. La economía tiene muchas teorías”, explicó, advirtiendo que aferrarse a un solo dogma puede ser una trampa mortal en un contexto de crisis como el que atraviesa la Argentina.

La reflexión de Nelson Castro sobre la forma de hacer política

Otro de los puntos calientes del debate fue la irrupción de eventos inesperados que alteran cualquier planificación oficial. Para Castro, la política es el arte de gestionar lo imprevisto, algo que parece chocar con la rigidez de las propuestas del Gobierno nacional. “Además están los imponderables, apareció la guerra y demás”, recordó el periodista, haciendo referencia a cómo los conflictos internacionales y las crisis externas impactan directamente en el bolsillo de los argentinos, más allá de cualquier promesa de déficit cero.

El análisis también se metió con la retórica de Milei y sus apariciones públicas. Lejos de ver claridad en los discursos técnicos del mandatario, Nelson Castro encontró una supuesta estrategia de confusión que busca ocultar la falta de soluciones concretas para el día a día del ciudadano de a pie. “Una de las cosas que dio el presidente de la República en su discurso era lo complejo de las explicaciones”, señaló el conductor, poniendo el foco en la verborragia técnica que suele caracterizar las presentaciones del libertario.

Para cerrar un análisis que ya es tendencia y genera ruido en el círculo rojo, Castro planteó una máxima que sirve para entender la comunicación del Gobierno nacional. Según el periodista, la complejidad excesiva no es necesariamente un signo de sabiduría, sino que puede funcionar como una herramienta de distracción política. “Cuando una explicación es compleja es porque lo que busca no es ser claro, sino que busca otra cosa”, sentenció Nelson Castro, dejando picando la idea de que detrás de los términos técnicos se esconde una realidad que el Gobierno prefiere no mostrar con total nitidez.