Laura Ubfal destrozó a Virginia Gallardo.

Laura Ubfal criticó duramente este último martes 31 de marzo a Virginia Gallardo, que funge como diputada electa de La Libertad Avanza, en La Linterna, el programa que conduce en Bondi. La reconocida periodista se hizo eco del nuevo proyecto de ley de la legisladora, que indignó a más de uno.

"Mirá de qué se ocupa, pero no importa. Gallardo presentó un proyecto de ley para declarar de interés general los premios Martín Fierro. Guau. Yo pertenezco a APTRA, a mí me alegra, ¿pero para esto te nombramos diputada Galardo? Ocupate de la gente que necesita, amor de mi vida. Una diputada está para cosas más importantes", disparó tajante Ubfal.

En ese sentido, leyó un artículo al respecto que señalaba que "la diputada de La Libertad Avanza impulsó una iniciativa en la Cámara Baja, para reconocer la trayectoria y el aporte cultural, económicos y federal del principal galardón de la industria audiovisual, radial y digital del país". "Mirá en lo que van a perder el tiempo, me parece que hay cosas más importantes", indicó, para luego cerrar: "La verdad Gallardo, ocupate de cosas fundamentales".

Yanina Latorre también se quejó de Virginia Gallardo

Quien también disparó con munición gruesa contra Gallardo fue Yanina Latorre, que en El Observador expuso: "Después se enoja cuando la critican. ¿Quién verga votó a Gallardo? Con políticos así no vamos a salir nunca del pozo en el que estamos". Por otra parte, en cuanto al galardón en particular, opinó: "Los Martín Fierro los venden a los premios Latino y pagan una mesa 10 mil dólares. Están echando a Pilar Smith por el patrimonio de Polino”.

Virginia Gallardo en el Congreso.

Para terminar, reiteró que “después lloran cuando las critican" y se preguntó: "¿No tiene un asesor que le diga ‘por ahí no’?".