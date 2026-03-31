Yanina Latorre le suelta la mano al gobierno de Milei: "Después llora"

Yanina Latorre se hartó del gobierno.

En un contexto donde varias figuras del espectáculo habían mostrado simpatía con el gobierno de Javier Milei, una de las voces más filosas de la televisión sorprendió con un fuerte descargo que no pasó desapercibido. Lo que parecía un apoyo consolidado empezó a resquebrajarse al aire.

Todo se desató a partir de una iniciativa presentada por Virginia Gallardo, actual diputada por La Libertad Avanza, quien impulsó un proyecto para declarar de interés público a los premios Martín Fierro. La propuesta generó ruido en el ambiente mediático y rápidamente despertó críticas.

Yanina Latorre explotó contra Virginia Gallardo

En ese marco, Yanina Latorre fue contundente en su programa de radio en El Observador. Sin filtros, apuntó directamente contra la ex vedette y cuestionó con dureza su rol dentro de la política.

“Después se enoja cuando la critican. ¿Quién verg* votó a Gallardo? Con políticos así no vamos a salir nunca del pozo en el que estamos”, lanzó, visiblemente molesta con la situación.

Pero no se quedó ahí. La panelista también cargó contra el funcionamiento de los premios y el contexto que rodea a la industria. “Los Martín Fierro los venden a los premios Latino y pagan una mesa 10 mil dólares. Están echando a Pilar Smith por el patrimonio de Polino”, agregó, mezclando críticas al espectáculo con el trasfondo político.

El enojo de Latorre también incluyó una reflexión sobre la gestión y el entorno de la diputada. “Después lloran cuando las critican. ¿No tiene un asesor que le diga ‘por ahí no’?”, remató, dejando en claro su postura.

Virginia Gallardo quiere nombrar de interés nacional los Martín Fierro.

Sus declaraciones generaron repercusión inmediata y marcaron un quiebre en su habitual línea de apoyo al oficialismo. En un escenario donde la política y el espectáculo se cruzan cada vez más, el descargo de Yanina volvió a poner el foco en el rol de las figuras mediáticas dentro de la función pública.

Así, una iniciativa que parecía menor terminó desatando un fuerte cruce y dejando en evidencia que, incluso entre quienes supieron acompañar al Gobierno, también empiezan a surgir cuestionamientos.